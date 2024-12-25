https://sputnik-georgia.ru/20241225/premer-gruzii-pozdravil-otmechayuschikh-rozhdestvo-25-dekabrya-291538593.html

Премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря

Премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря

Sputnik Грузия

Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане 25.12.2024, Sputnik Грузия

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил сограждан, отмечающих Рождество Христово 25 декабря, пожелав им счастья и благополучия. Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане – это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира. Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, религия