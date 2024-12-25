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Премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря
Премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря
Sputnik Грузия
Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане 25.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил сограждан, отмечающих Рождество Христово 25 декабря, пожелав им счастья и благополучия. Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане – это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира. Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, религия
грузия, новости, ираклий кобахидзе, религия

Премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря

17:06 25.12.2024 (обновлено: 17:29 25.12.2024)
© Sputnik / STRINGERКатолическая церковь. Католическое Рождество в Грузии
Католическая церковь. Католическое Рождество в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2024
© Sputnik / STRINGER
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Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил сограждан, отмечающих Рождество Христово 25 декабря, пожелав им счастья и благополучия.
Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане – это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.

"Поздравляю со светлым праздником Рождества всех наших сограждан, отмечающих рождение Спасителя 25 декабря. Этот день является символом любви и светлого будущего для всех христиан. Желаю вам мира, добра и радости в ваших семьях", – говорится в поздравлении премьера.

Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.
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