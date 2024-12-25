https://sputnik-georgia.ru/20241225/premer-gruzii-pozdravil-otmechayuschikh-rozhdestvo-25-dekabrya-291538593.html
Премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря
Премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря
Sputnik Грузия
Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане 25.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-25T17:06+0400
2024-12-25T17:06+0400
2024-12-25T17:29+0400
грузия
новости
ираклий кобахидзе
религия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/19/250455803_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_aa3ccd676041c21e2692b370aabc43a8.jpg
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил сограждан, отмечающих Рождество Христово 25 декабря, пожелав им счастья и благополучия. Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане – это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира. Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/19/250455803_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6211ef13cdd8cc1ecb236180457cb624.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, ираклий кобахидзе, религия
грузия, новости, ираклий кобахидзе, религия
Премьер Грузии поздравил отмечающих Рождество 25 декабря
17:06 25.12.2024 (обновлено: 17:29 25.12.2024)
Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил сограждан, отмечающих Рождество Христово 25 декабря, пожелав им счастья и благополучия.
Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане – это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.
"Поздравляю со светлым праздником Рождества всех наших сограждан, отмечающих рождение Спасителя 25 декабря. Этот день является символом любви и светлого будущего для всех христиан. Желаю вам мира, добра и радости в ваших семьях", – говорится в поздравлении премьера.
Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.