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Стресс, который испытывают граждане Грузии, плохо влияет на их иммунитет – Онищенко
Стресс, который испытывают граждане Грузии, плохо влияет на их иммунитет – Онищенко
Sputnik Грузия
Всплеск заболеваемости в Грузии может быть связан с политическими волнениями в стране, так как тревожность и стресс сильно влияют на иммунную систему человека... 25.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-25T16:11+0400
2024-12-25T16:11+0400
2024-12-25T16:14+0400
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Об этом он рассказал в ходе видеомоста Москва-Ереван-Тбилиси-Ташкент, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сначала мы все испытали стресс, вызванный пандемией. Это касается всех стран. Плюс ситуация у вас сегодня непростая, я с тревогой наблюдаю за тем, что вы там сейчас делаете. Это тоже негативно влияет, потому что угнетенное психологическое состояние влияет на иммунитет", – заявил Онищенко.В Грузии пошел 28-й день акций протеста. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов. Пока еще действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что дата досрочных выборов должна быть назначена до истечения ее президентских полномочий – до 29 декабря.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, геннадий онищенко, саломе зурабишвили , пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, геннадий онищенко, саломе зурабишвили , пресс-центр, видео
Стресс, который испытывают граждане Грузии, плохо влияет на их иммунитет – Онищенко
16:11 25.12.2024 (обновлено: 16:14 25.12.2024)
Всплеск заболеваемости в Грузии может быть связан с политическими волнениями в стране, так как тревожность и стресс сильно влияют на иммунную систему человека, считает академик РАН Геннадий Онищенко
Об этом он рассказал в ходе видеомоста Москва-Ереван-Тбилиси-Ташкент, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Сначала мы все испытали стресс, вызванный пандемией. Это касается всех стран. Плюс ситуация у вас сегодня непростая, я с тревогой наблюдаю за тем, что вы там сейчас делаете. Это тоже негативно влияет, потому что угнетенное психологическое состояние влияет на иммунитет", – заявил Онищенко.
В Грузии пошел 28-й день акций протеста. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов. Пока еще действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что дата досрочных выборов должна быть назначена до истечения ее президентских полномочий – до 29 декабря.