https://sputnik-georgia.ru/20241225/stress-kotoryy-ispytyvayut-grazhdane-gruzii-plokho-vliyaet-na-ikh-immunitet--onischenko-291540545.html

Стресс, который испытывают граждане Грузии, плохо влияет на их иммунитет – Онищенко

Стресс, который испытывают граждане Грузии, плохо влияет на их иммунитет – Онищенко

Sputnik Грузия

Всплеск заболеваемости в Грузии может быть связан с политическими волнениями в стране, так как тревожность и стресс сильно влияют на иммунную систему человека... 25.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-25T16:11+0400

2024-12-25T16:11+0400

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пресс-центр sputnik грузия

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грузия

геннадий онищенко

саломе зурабишвили

пресс-центр

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Об этом он рассказал в ходе видеомоста Москва-Ереван-Тбилиси-Ташкент, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сначала мы все испытали стресс, вызванный пандемией. Это касается всех стран. Плюс ситуация у вас сегодня непростая, я с тревогой наблюдаю за тем, что вы там сейчас делаете. Это тоже негативно влияет, потому что угнетенное психологическое состояние влияет на иммунитет", – заявил Онищенко.В Грузии пошел 28-й день акций протеста. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов. Пока еще действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что дата досрочных выборов должна быть назначена до истечения ее президентских полномочий – до 29 декабря.

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