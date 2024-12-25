https://sputnik-georgia.ru/20241225/top-5-eksportiruemykh-iz-gruzii-v-rossiyu-tovarov-291532857.html
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров
Sputnik Грузия
Торговые отношения Грузии с Россией продолжают развиваться. В январе-ноябре 2024 года страны наторговали на 2,3 миллиарда долларов. Рост товарооборота по... 25.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-25T00:15+0400
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Торговые отношения Грузии с Россией продолжают развиваться. В январе-ноябре 2024 года страны наторговали на 2,3 миллиарда долларов. Рост товарооборота по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 3,4%. За 11 месяцев Грузия экспортировала в Россию товаров на 633,9 млн долларов, а из России было импортировано товаров на 1 635,5 млн долларов, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".В пятерку главных экспортируемых из Грузии в Россию товаров входят вино, спиртные напитки, минеральные воды и плоды.
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MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров
Торговые отношения Грузии с Россией продолжают развиваться. В январе-ноябре 2024 года страны наторговали на 2,3 миллиарда долларов. Рост товарооборота по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 3,4%.
За 11 месяцев Грузия экспортировала в Россию товаров на 633,9 млн долларов, а из России было импортировано товаров на 1 635,5 млн долларов, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
В пятерку главных экспортируемых из Грузии в Россию товаров входят вино, спиртные напитки, минеральные воды и плоды.