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Военный погиб на востоке Грузии
Военный погиб на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Военный мог погибнуть из-за неосторожного обращения с оружием, сообщают СМИ 25.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-25T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Министерство обороны Грузии выражает соболезнования семье погибшего военнослужащего в Марнеули (регион Квемо Картли), сообщила пресс-служба ведомства. По информации СМИ, причиной смерти военного могло стать неосторожное обращение с оружием. В Департаменте военной полиции Минобороны Грузии начато следствие по статье "Доведение до самоубийства", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет. По информации ведомства, проводятся все необходимые процессуальные и следственные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, квемо картли, марнеули
Военный погиб на востоке Грузии
12:44 25.12.2024 (обновлено: 12:52 25.12.2024)
Военный мог погибнуть из-за неосторожного обращения с оружием, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Министерство обороны Грузии выражает соболезнования семье погибшего военнослужащего в Марнеули (регион Квемо Картли), сообщила пресс-служба ведомства.
По информации СМИ, причиной смерти военного могло стать неосторожное обращение с оружием.
"Министерство обороны выражает сожаление в связи с гибелью военнослужащего-срочника Зиадина Аразовича Мамедова, и выражает соболезнования семье погибшего", – отмечено в сообщении.
В Департаменте военной полиции Минобороны Грузии начато следствие по статье "Доведение до самоубийства", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.
По информации ведомства, проводятся все необходимые процессуальные и следственные действия.