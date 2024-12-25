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Военный погиб на востоке Грузии

Военный погиб на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Военный мог погибнуть из-за неосторожного обращения с оружием, сообщают СМИ 25.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-25T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Министерство обороны Грузии выражает соболезнования семье погибшего военнослужащего в Марнеули (регион Квемо Картли), сообщила пресс-служба ведомства. По информации СМИ, причиной смерти военного могло стать неосторожное обращение с оружием. В Департаменте военной полиции Минобороны Грузии начато следствие по статье "Доведение до самоубийства", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет. По информации ведомства, проводятся все необходимые процессуальные и следственные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, квемо картли, марнеули