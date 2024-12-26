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Сейчас вылетит птичка: самые смешные фото недели
Сейчас вылетит птичка: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 26.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-26T18:00+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Сейчас вылетит птичка: самые смешные фото недели

18:00 26.12.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / Hindustan Times/Sunil Ghosh

Актеры, одетые как Санта-Клаус и персонажи мультфильмов, наслаждаются праздником в канун Рождества в торговом центре GIP Mall в Индии.

Актеры, одетые как Санта-Клаус и персонажи мультфильмов, наслаждаются праздником в канун Рождества в торговом центре GIP Mall в Индии. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Hindustan Times/Sunil Ghosh

Актеры, одетые как Санта-Клаус и персонажи мультфильмов, наслаждаются праздником в канун Рождества в торговом центре GIP Mall в Индии.

© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

Международный фестиваль воздушных шаров в Непале.

Международный фестиваль воздушных шаров в Непале. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

Международный фестиваль воздушных шаров в Непале.

© Getty Images / Picture alliance/Michael Reichel

Двое мужчин, одетых как Санта-Клаусы, едут по улицам Эрфурта в Германии.

Двое мужчин, одетых как Санта-Клаусы, едут по улицам Эрфурта в Германии. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Picture alliance/Michael Reichel

Двое мужчин, одетых как Санта-Клаусы, едут по улицам Эрфурта в Германии.

© Getty Images / PA Images/Liam McBurney

Люди принимают участие в ежегодном заплыве в канун Рождества в заливе Хелен в США.

Люди принимают участие в ежегодном заплыве в канун Рождества в заливе Хелен в США. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / PA Images/Liam McBurney

Люди принимают участие в ежегодном заплыве в канун Рождества в заливе Хелен в США.

© Getty Images / Jonathan Devich

Член группы поддержки Nevada Wolf Pack празднует попадание в корзину во время игры между Colorado State Rams и Nevada Wolfpack в Lawlor Events Center в США.

Член группы поддержки Nevada Wolf Pack празднует попадание в корзину во время игры между Colorado State Rams и Nevada Wolfpack в Lawlor Events Center в США. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Jonathan Devich

Член группы поддержки Nevada Wolf Pack празднует попадание в корзину во время игры между Colorado State Rams и Nevada Wolfpack в Lawlor Events Center в США.

© AP Photo / Kin Cheung

Мясник выставляет индейку на продажу покупателям во время ежегодного рождественского мясного аукциона на рынке Смитфилд в Лондоне.

Мясник выставляет индейку на продажу покупателям во время ежегодного рождественского мясного аукциона на рынке Смитфилд в Лондоне. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Kin Cheung

Мясник выставляет индейку на продажу покупателям во время ежегодного рождественского мясного аукциона на рынке Смитфилд в Лондоне.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Женщина продает зимние шапки на рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге.

Женщина продает зимние шапки на рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Женщина продает зимние шапки на рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге.

© Getty Images / NurPhoto/Sanka Vidanagama

Фотограф делает снимки свиньи, ищущей рождественские угощения в парке дикой природы Орана в Новой Зеландии.

Фотограф делает снимки свиньи, ищущей рождественские угощения в парке дикой природы Орана в Новой Зеландии. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / NurPhoto/Sanka Vidanagama

Фотограф делает снимки свиньи, ищущей рождественские угощения в парке дикой природы Орана в Новой Зеландии.

© Getty Images / Anadolu/Sebnem Coskun

Утка идет по берегу моря с женщиной в Стамбуле.

Утка идет по берегу моря с женщиной в Стамбуле. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Anadolu/Sebnem Coskun

Утка идет по берегу моря с женщиной в Стамбуле.

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