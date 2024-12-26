Сейчас вылетит птичка: самые смешные фото недели

Актеры, одетые как Санта-Клаус и персонажи мультфильмов, наслаждаются праздником в канун Рождества в торговом центре GIP Mall в Индии.
Актеры, одетые как Санта-Клаус и персонажи мультфильмов, наслаждаются праздником в канун Рождества в торговом центре GIP Mall в Индии.
Международный фестиваль воздушных шаров в Непале.
Международный фестиваль воздушных шаров в Непале.
Двое мужчин, одетых как Санта-Клаусы, едут по улицам Эрфурта в Германии.
Двое мужчин, одетых как Санта-Клаусы, едут по улицам Эрфурта в Германии.
Люди принимают участие в ежегодном заплыве в канун Рождества в заливе Хелен в США.
Люди принимают участие в ежегодном заплыве в канун Рождества в заливе Хелен в США.
Член группы поддержки Nevada Wolf Pack празднует попадание в корзину во время игры между Colorado State Rams и Nevada Wolfpack в Lawlor Events Center в США.
Член группы поддержки Nevada Wolf Pack празднует попадание в корзину во время игры между Colorado State Rams и Nevada Wolfpack в Lawlor Events Center в США.
Мясник выставляет индейку на продажу покупателям во время ежегодного рождественского мясного аукциона на рынке Смитфилд в Лондоне.
Мясник выставляет индейку на продажу покупателям во время ежегодного рождественского мясного аукциона на рынке Смитфилд в Лондоне.
Женщина продает зимние шапки на рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге.
Женщина продает зимние шапки на рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге.
Фотограф делает снимки свиньи, ищущей рождественские угощения в парке дикой природы Орана в Новой Зеландии.
Фотограф делает снимки свиньи, ищущей рождественские угощения в парке дикой природы Орана в Новой Зеландии.
Утка идет по берегу моря с женщиной в Стамбуле.
Утка идет по берегу моря с женщиной в Стамбуле.