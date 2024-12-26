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Грузия соболезнует Азербайджану в связи с авиакатастрофой – видео

Грузия соболезнует Азербайджану в связи с авиакатастрофой – видео

Sputnik Грузия

В посольстве Азербайджана в Грузии прошел день траура по погибшим в результате авиакатастрофы под казахстанским городом Актау. Подробности – в видеоматериале... 26.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-26T17:45+0400

2024-12-26T17:45+0400

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Самолет Embraer 190 Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир направился на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Погибли 38 человек.В связи с объявленным в Азербайджане днем траура, 26 декабря в посольстве Азербайджана в Грузии открыта книга соболезнований. Оставить свои записи в книге соболезнований можно будет:27 декабря – 10:00-13:00 и 15:00-18:00В то же время те, кто хочет выразить свои соболезнования онлайн, могут использовать адрес: tbilisi@mission.mfa.gov.az.

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