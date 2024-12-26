https://sputnik-georgia.ru/20241226/gruziya-soboleznuet-azerbaydzhanu-v-svyazi-s-aviakatastrofoy---video--291555884.html
Грузия соболезнует Азербайджану в связи с авиакатастрофой – видео
Грузия соболезнует Азербайджану в связи с авиакатастрофой – видео
Sputnik Грузия
В посольстве Азербайджана в Грузии прошел день траура по погибшим в результате авиакатастрофы под казахстанским городом Актау. Подробности – в видеоматериале... 26.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-26T17:45+0400
2024-12-26T17:45+0400
2024-12-26T18:42+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
азербайджан
казахстан
росавиация
происшествия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1a/291555458_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b205b11b8046452910a6776537830c04.jpg
Самолет Embraer 190 Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир направился на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Погибли 38 человек.В связи с объявленным в Азербайджане днем траура, 26 декабря в посольстве Азербайджана в Грузии открыта книга соболезнований. Оставить свои записи в книге соболезнований можно будет:27 декабря – 10:00-13:00 и 15:00-18:00В то же время те, кто хочет выразить свои соболезнования онлайн, могут использовать адрес: tbilisi@mission.mfa.gov.az.
азербайджан
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1a/291555458_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_992d4f77c88f976674fa3765aab2c796.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, азербайджан, казахстан, росавиация, происшествия, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, азербайджан, казахстан, росавиация, происшествия, видео
Грузия соболезнует Азербайджану в связи с авиакатастрофой – видео
17:45 26.12.2024 (обновлено: 18:42 26.12.2024)
В посольстве Азербайджана в Грузии прошел день траура по погибшим в результате авиакатастрофы под казахстанским городом Актау. Подробности – в видеоматериале Sputnik Грузия
Самолет Embraer 190 Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир направился на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Погибли 38 человек.
В связи с объявленным в Азербайджане днем траура, 26 декабря в посольстве Азербайджана в Грузии открыта книга соболезнований. Оставить свои записи в книге соболезнований можно будет:
27 декабря – 10:00-13:00 и 15:00-18:00
В то же время те, кто хочет выразить свои соболезнования онлайн, могут использовать адрес: tbilisi@mission.mfa.gov.az.