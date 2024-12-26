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Грузия выразила соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой
Грузия выразила соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой
Sputnik Грузия
В посольстве Азербайджана в Грузии будет открыта книга соболезнований 26.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Соболезнования азербайджанскому народу и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью пассажиров в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского Актау, выразили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили. Самолет Embraer 190 Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир направился на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Погибли 38 человек. А глава парламента Грузии отметил, что в стране разделяют горе азербайджанского народа.В связи с объявленным в Азербайджане днем траура, 26 декабря в посольстве Азербайджана в Грузии будет открыта книга соболезнований. Оставить свои записи в книге соболезнований можно будет: В то же время те, кто хочет выразить свои соболезнования онлайн, могут использовать адрес tbilisi@mission.mfa.gov.az. "Мы молимся за тех, кто погиб в результате страшной катастрофы, выражаем соболезнования их семьям и родственникам, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении посольства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль. Для расследования обстоятельств катастрофы создана межведомственная следственно-оперативная группа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, азербайджан, тбилиси, казахстан, ильхам алиев
Грузия выразила соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой
11:50 26.12.2024 (обновлено: 12:17 26.12.2024)
В посольстве Азербайджана в Грузии будет открыта книга соболезнований
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Соболезнования азербайджанскому народу и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью пассажиров в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского Актау, выразили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили.
Самолет Embraer 190 Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир направился на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Погибли 38 человек.
"От имени правительства Грузии и грузинского народа мы выражаем соболезнования Вам и народу Азербайджана. В это скорбное время мы стоим рядом с братским азербайджанским народом и сочувствуем членам семей погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", – говорится в письме Кобахидзе.
А глава парламента Грузии отметил, что в стране разделяют горе азербайджанского народа.
"Выражаю соболезнования азербайджанскому народу. Мы разделяем ваше горе и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал Папуашвили в соцсети X.
В связи с объявленным в Азербайджане днем траура, 26 декабря в посольстве Азербайджана в Грузии будет открыта книга соболезнований.
Оставить свои записи в книге соболезнований можно будет:
27 декабря – 10:00-13:00 и 15:00-18:00
В то же время те, кто хочет выразить свои соболезнования онлайн, могут использовать адрес tbilisi@mission.mfa.gov.az.
"Мы молимся за тех, кто погиб в результате страшной катастрофы, выражаем соболезнования их семьям и родственникам, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении посольства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль.
Для расследования обстоятельств катастрофы создана межведомственная следственно-оперативная группа.