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https://sputnik-georgia.ru/20241226/kak-prokhodit-oranzhevyy-rtveli-v-gruzii-291542951.html
Как проходит оранжевый ртвели в Грузии?
Как проходит оранжевый ртвели в Грузии?
Sputnik Грузия
Основными импортерами грузинских цитрусов являются Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Украина 26.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-26T09:01+0400
2024-12-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия экспортировала до 28 тысяч тонн мандаринов на сумму 15,9 миллиона долларов с 1 сентября 2024 года, сообщил Минсельхоз страны. Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается четыре месяца. Основными импортерами грузинских цитрусов являются Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Украина. "В Аджарии активно и бесперебойно идет процесс сдачи цитрусовых, с которым я ознакомился на месте, – заявил глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили во время ознакомления с процессом сбора и хранения цитрусовых в муниципалитете Кобулети. – На данный момент на различные рынки уже экспортировано более 28 тысяч тонн цитрусовых. При слаженной работе урожай будет полностью сдан". По решению правительства Аджарской АР субсидия на нестандартные мандарины в 2024 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,10 лари и установлена на уровне 0,35 лари за 1 килограмм промышленного мандарина. Сумма субсидии прибавляется к 0,05 лари, выплачиваемым предприятием, и за сданный некондиционный мандарин фермер получает 0,40 лари. В целях обеспечения беспрепятственного проведения сезона цитрусовых и их реализации, координационный штаб будет работать до 1 февраля 2025 года. Кроме того, в этот период будет работать и горячая линия, где каждый желающий сможет получить необходимую информацию о процессе сбора урожая мандаринов. В этом году ожидается собрать 40-45 тысяч тонн урожая цитрусовых. Экспортные мандарины будут получать более 20 предприятий по приему и переработке цитрусовых, а нестандартные – два консервных завода в Кобулети. По данным Минсельхоза, в период с 1 сентября 2023 года по 16 января 2024 года Грузия экспортировала 36,2 тысячи тонн мандаринов на сумму 23,4 миллиона долларов. За отчетный период объем экспорта увеличился на 144%, а стоимость продукции выросла на 183% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "уншиу", который входит в группу японских сортов "сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения. Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию. Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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мандарины, экономика, грузия, новости, казахстан, азербайджан, армения
мандарины, экономика, грузия, новости, казахстан, азербайджан, армения

Как проходит оранжевый ртвели в Грузии?

09:01 26.12.2024
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAОранжевый ртвели. Мандарины
Оранжевый ртвели. Мандарины - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2024
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
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Основными импортерами грузинских цитрусов являются Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Украина
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия экспортировала до 28 тысяч тонн мандаринов на сумму 15,9 миллиона долларов с 1 сентября 2024 года, сообщил Минсельхоз страны.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается четыре месяца. Основными импортерами грузинских цитрусов являются Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Украина.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAОранжевый ртвели. Мандарины
Оранжевый ртвели. Мандарины - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2024
Оранжевый ртвели. Мандарины
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
"В Аджарии активно и бесперебойно идет процесс сдачи цитрусовых, с которым я ознакомился на месте, – заявил глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили во время ознакомления с процессом сбора и хранения цитрусовых в муниципалитете Кобулети. – На данный момент на различные рынки уже экспортировано более 28 тысяч тонн цитрусовых. При слаженной работе урожай будет полностью сдан".
По информации ведомства, на сегодняшний день переработано 5,4 тысячи тонн нестандартных мандаринов, на что предоставлена госсубсидия в размере 1,9 млн лари.
По решению правительства Аджарской АР субсидия на нестандартные мандарины в 2024 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,10 лари и установлена на уровне 0,35 лари за 1 килограмм промышленного мандарина. Сумма субсидии прибавляется к 0,05 лари, выплачиваемым предприятием, и за сданный некондиционный мандарин фермер получает 0,40 лари.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAОранжевый ртвели. Мандарины
Оранжевый ртвели. Мандарины - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2024
Оранжевый ртвели. Мандарины
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
В целях обеспечения беспрепятственного проведения сезона цитрусовых и их реализации, координационный штаб будет работать до 1 февраля 2025 года. Кроме того, в этот период будет работать и горячая линия, где каждый желающий сможет получить необходимую информацию о процессе сбора урожая мандаринов.
В этом году ожидается собрать 40-45 тысяч тонн урожая цитрусовых. Экспортные мандарины будут получать более 20 предприятий по приему и переработке цитрусовых, а нестандартные – два консервных завода в Кобулети.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAОранжевый ртвели. Мандарины
Оранжевый ртвели. Мандарины - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2024
Оранжевый ртвели. Мандарины
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
По данным Минсельхоза, в период с 1 сентября 2023 года по 16 января 2024 года Грузия экспортировала 36,2 тысячи тонн мандаринов на сумму 23,4 миллиона долларов. За отчетный период объем экспорта увеличился на 144%, а стоимость продукции выросла на 183% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "уншиу", который входит в группу японских сортов "сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAОранжевый ртвели. Мандарины
Оранжевый ртвели. Мандарины - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2024
Оранжевый ртвели. Мандарины
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию.
Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок.
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