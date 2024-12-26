https://sputnik-georgia.ru/20241226/kak-prokhodit-oranzhevyy-rtveli-v-gruzii-291542951.html

Как проходит оранжевый ртвели в Грузии?

Как проходит оранжевый ртвели в Грузии?

Sputnik Грузия

Основными импортерами грузинских цитрусов являются Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Украина 26.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-26T09:01+0400

2024-12-26T09:01+0400

2024-12-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия экспортировала до 28 тысяч тонн мандаринов на сумму 15,9 миллиона долларов с 1 сентября 2024 года, сообщил Минсельхоз страны. Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается четыре месяца. Основными импортерами грузинских цитрусов являются Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Украина. "В Аджарии активно и бесперебойно идет процесс сдачи цитрусовых, с которым я ознакомился на месте, – заявил глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили во время ознакомления с процессом сбора и хранения цитрусовых в муниципалитете Кобулети. – На данный момент на различные рынки уже экспортировано более 28 тысяч тонн цитрусовых. При слаженной работе урожай будет полностью сдан". По решению правительства Аджарской АР субсидия на нестандартные мандарины в 2024 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,10 лари и установлена на уровне 0,35 лари за 1 килограмм промышленного мандарина. Сумма субсидии прибавляется к 0,05 лари, выплачиваемым предприятием, и за сданный некондиционный мандарин фермер получает 0,40 лари. В целях обеспечения беспрепятственного проведения сезона цитрусовых и их реализации, координационный штаб будет работать до 1 февраля 2025 года. Кроме того, в этот период будет работать и горячая линия, где каждый желающий сможет получить необходимую информацию о процессе сбора урожая мандаринов. В этом году ожидается собрать 40-45 тысяч тонн урожая цитрусовых. Экспортные мандарины будут получать более 20 предприятий по приему и переработке цитрусовых, а нестандартные – два консервных завода в Кобулети. По данным Минсельхоза, в период с 1 сентября 2023 года по 16 января 2024 года Грузия экспортировала 36,2 тысячи тонн мандаринов на сумму 23,4 миллиона долларов. За отчетный период объем экспорта увеличился на 144%, а стоимость продукции выросла на 183% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "уншиу", который входит в группу японских сортов "сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения. Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию. Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мандарины, экономика, грузия, новости, казахстан, азербайджан, армения