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Курс лари на четверг – 2,8119 GEL/$1
Курс лари на четверг – 2,8119 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился 26.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-26T09:48+0400
2024-12-26T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 декабря в размере 2,8119 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.
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экономика, новости, грузия, лари, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, курс доллара, доллары, рубль
экономика, новости, грузия, лари, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, курс доллара, доллары, рубль
Курс лари на четверг – 2,8119 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 декабря в размере 2,8119 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.