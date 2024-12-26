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Курс лари на четверг – 2,8119 GEL/$1

Курс лари на четверг – 2,8119 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился 26.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-26T09:48+0400

2024-12-26T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 декабря в размере 2,8119 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.

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