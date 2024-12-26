https://sputnik-georgia.ru/20241226/muzhchinu-priznali-vinovnym-v-zhestokom-ubiystve-sestry-v-gruzii-291555190.html

Мужчину признали виновным в жестоком убийстве сестры в Грузии

Мужчину признали виновным в жестоком убийстве сестры в Грузии

Sputnik Грузия

Следствие установило, что 23-летний мужчина ограничивал 29-летнюю сестру в принятии решений по поводу личной жизни и считал развод сестры порочащим его честь 26.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-26T17:52+0400

2024-12-26T17:52+0400

2024-12-26T17:52+0400

происшествия

грузия

новости

руставский городской суд

гардабани

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Мужчина, обвиняемый в убийстве сестры, совершенном с особой жестокостью, был приговорен Руставским городским судом к 18 годам лишения свободы. Речь идет о преступлении, которое произошло 16 мая 2024 года в городе Гардабани. Следствие установило, что 23-летний мужчина ограничивал 29-летнюю сестру в принятии решений по поводу личной жизни и считал развод сестры порочащим его честь. В тот же день правоохранители задержали обвиняемого. Ему было предъявлено обвинение в умышленном убийстве члена семьи, совершенном по гендерному признаку с особой жестокостью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Суд признал подсудимого полностью виновным по предъявленным обвинениям и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гардабани

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происшествия, грузия, новости, руставский городской суд, гардабани