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Отложены авиарейсы из аэропорта Батуми в Россию

Отложены авиарейсы из аэропорта Батуми в Россию

Sputnik Грузия

Кроме того, изменилось время вылета и самолета авиакомпании Red Wings 26.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Рейсы российских авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из международного аэропорта Батуми в Москву и Жуковский перенесли на более поздний срок, предположительно из-за ветра, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии аэропорта. По информации аэропорта, рейс Батуми-Москва, который выполняет авиакомпания "Азимут", должен был вылететь из Батуми в 15:40 по местному времени. Согласно новому расписанию, дата вылета – 21:00. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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