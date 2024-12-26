https://sputnik-georgia.ru/20241226/otlozheny-aviareysy-iz-aeroporta-batumi-v-rossiyu-291562711.html
Отложены авиарейсы из аэропорта Батуми в Россию
Отложены авиарейсы из аэропорта Батуми в Россию
Sputnik Грузия
Кроме того, изменилось время вылета и самолета авиакомпании Red Wings 26.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-26T19:14+0400
2024-12-26T19:14+0400
2024-12-26T20:18+0400
россия
грузия
новости
батуми
батумский международный аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/14/252374108_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_e818f1f07c2949636c2198d9ee8205df.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Рейсы российских авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из международного аэропорта Батуми в Москву и Жуковский перенесли на более поздний срок, предположительно из-за ветра, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии аэропорта. По информации аэропорта, рейс Батуми-Москва, который выполняет авиакомпания "Азимут", должен был вылететь из Батуми в 15:40 по местному времени. Согласно новому расписанию, дата вылета – 21:00. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/14/252374108_459:0:3183:2043_1920x0_80_0_0_6cd4574b3cc6fd15476b976563ee5a59.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, грузия, новости, батуми, батумский международный аэропорт
россия, грузия, новости, батуми, батумский международный аэропорт
Отложены авиарейсы из аэропорта Батуми в Россию
19:14 26.12.2024 (обновлено: 20:18 26.12.2024)
Кроме того, изменилось время вылета и самолета авиакомпании Red Wings
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Рейсы российских авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из международного аэропорта Батуми в Москву и Жуковский перенесли на более поздний срок, предположительно из-за ветра, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии аэропорта.
По информации аэропорта, рейс Батуми-Москва, который выполняет авиакомпания "Азимут", должен был вылететь из Батуми в 15:40 по местному времени. Согласно новому расписанию, дата вылета – 21:00.
Кроме того, изменилось время вылета и самолета авиакомпании Red Wings. Рейс Батуми-Жуковский вместо 22:20 часов будет выполнен с опозданием в 2 часа и 34 минуты.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.