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С 1 января в Тбилиси вводят ограничения на движение всего крупного транспорта в часы пик

С 1 января в Тбилиси вводят ограничения на движение всего крупного транспорта в часы пик

Sputnik Грузия

Упомянутое регулирование предусматривает ограничение на движения транспорта весом от 3,5 тонны 26.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-26T10:52+0400

2024-12-26T10:52+0400

2024-12-26T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Ограничения на передвижение в часы пик в Тбилиси с 1 января 2025 года коснется автомобилей дистрибьюции и всего крупногабаритного транспорта, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Движение крупногабаритного транспорта в черте столицы Грузии на дорогах общего пользования запрещено с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00. Нарушение времени и/или места проезда, определенных мэрией Тбилиси, карается штрафом в размере 1 тысячи лари. Повторное нарушение – 3 тысячи лари. По его словам, упомянутое регулирование предусматривает ограничение на движение транспорта весом от 3,5 тонны. "Еще раз подчеркиваем, что ограничение действует только с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00, когда в столице большие транспортные потоки, а в остальное время суток ограничения не вводятся. И никаких новых ограничений вводить не планируется", – заявил мэр Тбилиси. Кого не касаются ограничения? В Тбилиси не штрафуют грузовики госведомств, которые передвигаются по службе, грузовики со спецсигналами, маршрутные такси, а также микроавтобусы, перевозящие школьников, детей и студентов. Штрафы не касаются также тех, кто получит разрешение от мэрии Тбилиси. Кроме того, мэрия будет вправе определить, дистрибуции каких товаров не коснутся общие правила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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