https://sputnik-georgia.ru/20241226/sinoptiki-predupredili-ob-ocherednom-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-291554121.html

Синоптики предупредили об очередном ухудшении погоды в Грузии в ближайшие дни

Синоптики предупредили об очередном ухудшении погоды в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

Уровень угрозы характеризуется синоптиками как средний 26.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-26T15:39+0400

2024-12-26T15:39+0400

2024-12-26T15:39+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории Грузии c 28-29 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В горах и высокогорье ожидаются кратковременные осадки, снегопад и метель, а на черноморском побережье Грузии – 3-4-балльный шторм. В этот период будет дуть сильный западный ветер. Из-за сильного снегопада, лавинной опасности, гололеда и плохой видимости на отдельных участках автомагистралей может быть ограничено движение транспорта. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы характеризуется синоптиками как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии