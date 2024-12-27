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Древнейшую церковь Анчисхати в Тбилиси закидали яйцами

Древнейшую церковь Анчисхати в Тбилиси закидали яйцами

Sputnik Грузия

Вызывает разочарование, что в последнее время это очередной случай кощунственного осквернения и порчи церквей и святынь, заявил протоиерей 27.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Неизвестные закидали яйцами второй по древности храм в Грузии Анчисхати, сообщила пресс-служба Патриархии Грузии со ссылкой на заявление протоиерея Арчила Хачидзе. Анчисхати – это неофициальное название храма Рождества Девы Марии. Согласно грузинским летописям, он был построен сыном Вахтанга Горгасали, царем Иберии Дачи Уджармели, царствование которого приходится приблизительно на 522-534 годы. Эта церковь – самое старое здание в столице Грузии и второй по древности храм (после Болнисского Сиони) в стране. По его словам, вызывает разочарование, что в последнее время это очередной случай кощунственного осквернения и порчи церквей и святынь, национального достояния Грузии. "Храм Анчисхати уже более 1 520 лет стоит в столице Грузии как символ стойкости, единства и победы нашего народа и церкви. По благодати Господней в храме продолжится молитва о всеобщем мире и оправдании перед Богом", – отметил он. Храм стоит на высеченном в скале погребе. А в древности, как известно, каждое религиозное сооружение во время нашествия врага становилось убежищем. Визитной карточкой храма Анчисхати является и его известный хор певчих. Он бесподобно исполняет древнейшие грузинские церковные песнопения. Услышать это пение можно дважды в неделю: на вечерней службе в субботу с 17:00 и на утренней – в воскресенье с 09:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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