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Древнейшую церковь Анчисхати в Тбилиси закидали яйцами
Древнейшую церковь Анчисхати в Тбилиси закидали яйцами
Sputnik Грузия
Вызывает разочарование, что в последнее время это очередной случай кощунственного осквернения и порчи церквей и святынь, заявил протоиерей 27.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Неизвестные закидали яйцами второй по древности храм в Грузии Анчисхати, сообщила пресс-служба Патриархии Грузии со ссылкой на заявление протоиерея Арчила Хачидзе. Анчисхати – это неофициальное название храма Рождества Девы Марии. Согласно грузинским летописям, он был построен сыном Вахтанга Горгасали, царем Иберии Дачи Уджармели, царствование которого приходится приблизительно на 522-534 годы. Эта церковь – самое старое здание в столице Грузии и второй по древности храм (после Болнисского Сиони) в стране. По его словам, вызывает разочарование, что в последнее время это очередной случай кощунственного осквернения и порчи церквей и святынь, национального достояния Грузии. "Храм Анчисхати уже более 1 520 лет стоит в столице Грузии как символ стойкости, единства и победы нашего народа и церкви. По благодати Господней в храме продолжится молитва о всеобщем мире и оправдании перед Богом", – отметил он. Храм стоит на высеченном в скале погребе. А в древности, как известно, каждое религиозное сооружение во время нашествия врага становилось убежищем. Визитной карточкой храма Анчисхати является и его известный хор певчих. Он бесподобно исполняет древнейшие грузинские церковные песнопения. Услышать это пение можно дважды в неделю: на вечерней службе в субботу с 17:00 и на утренней – в воскресенье с 09:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Древнейшую церковь Анчисхати в Тбилиси закидали яйцами
18:45 27.12.2024 (обновлено: 18:57 27.12.2024)
Вызывает разочарование, что в последнее время это очередной случай кощунственного осквернения и порчи церквей и святынь, заявил протоиерей
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Неизвестные закидали яйцами второй по древности храм в Грузии Анчисхати, сообщила пресс-служба Патриархии Грузии со ссылкой на заявление протоиерея Арчила Хачидзе.
Анчисхати – это неофициальное название храма Рождества Девы Марии. Согласно грузинским летописям, он был построен сыном Вахтанга Горгасали, царем Иберии Дачи Уджармели, царствование которого приходится приблизительно на 522-534 годы. Эта церковь – самое старое здание в столице Грузии и второй по древности храм (после Болнисского Сиони) в стране.
"К сожалению, пришедшим на богослужение утром пришлось застать факт вандализма. Западный фасад и дверь (сторона главного входа) собора Анчисхати, возведенного святыми Вахтангом Горгасали и Дачи Уджармели, старейшего храма и сооружения Тбилиси, были запачканы битыми яйцами", – написал протоиерей Хачидзе на своей странице в соцсети.
По его словам, вызывает разочарование, что в последнее время это очередной случай кощунственного осквернения и порчи церквей и святынь, национального достояния Грузии.
"Храм Анчисхати уже более 1 520 лет стоит в столице Грузии как символ стойкости, единства и победы нашего народа и церкви. По благодати Господней в храме продолжится молитва о всеобщем мире и оправдании перед Богом", – отметил он.
Храм стоит на высеченном в скале погребе. А в древности, как известно, каждое религиозное сооружение во время нашествия врага становилось убежищем.
Визитной карточкой храма Анчисхати является и его известный хор певчих. Он бесподобно исполняет древнейшие грузинские церковные песнопения. Услышать это пение можно дважды в неделю: на вечерней службе в субботу с 17:00 и на утренней – в воскресенье с 09:00.