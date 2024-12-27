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Госдеп сделал все, чтобы сотрудничество Грузии и США прекратилось – политолог
Госдеп сделал все, чтобы сотрудничество Грузии и США прекратилось – политолог
Sputnik Грузия
Самым громким событием уходящего 2024 года является то, что произошли существенные изменения в вопросах сотрудничества Грузии и Евросоюза, а именно – “Грузия... 27.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-27T20:35+0400
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Такое заявление политолог сделал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.“В первую очередь главным итогом уходящего года я бы назвал то, что Грузия разругалась с Евросоюзом. Госдеп США также сделал все, чтобы стратегическое партнерство Грузии и США прекратилось”, – заявил Хидирбегишвили.При этом политолог отметил, что Грузия надеется на перезагрузку отношений с Западом после инаугурации Дональда Трампа, так как взгляды нынешних властей Грузии и нового президента США схожи, в частности, в вопросах защиты традиционных и национальных ценностей.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, сша, арно хидирбегишвили, дональд трамп, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, сша, арно хидирбегишвили, дональд трамп, пресс-центр, видео
Госдеп сделал все, чтобы сотрудничество Грузии и США прекратилось – политолог
Самым громким событием уходящего 2024 года является то, что произошли существенные изменения в вопросах сотрудничества Грузии и Евросоюза, а именно – “Грузия разругалась с Евросоюзом”, заявил политолог, редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили
Такое заявление политолог сделал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
“В первую очередь главным итогом уходящего года я бы назвал то, что Грузия разругалась с Евросоюзом. Госдеп США также сделал все, чтобы стратегическое партнерство Грузии и США прекратилось”, – заявил Хидирбегишвили.
При этом политолог отметил, что Грузия надеется на перезагрузку отношений с Западом после инаугурации Дональда Трампа, так как взгляды нынешних властей Грузии и нового президента США схожи, в частности, в вопросах защиты традиционных и национальных ценностей.