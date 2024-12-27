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Госдеп сделал все, чтобы сотрудничество Грузии и США прекратилось – политолог

Госдеп сделал все, чтобы сотрудничество Грузии и США прекратилось – политолог

Sputnik Грузия

Самым громким событием уходящего 2024 года является то, что произошли существенные изменения в вопросах сотрудничества Грузии и Евросоюза, а именно – “Грузия... 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T20:35+0400

2024-12-27T20:35+0400

2024-12-27T20:35+0400

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пресс-центр

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Такое заявление политолог сделал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.“В первую очередь главным итогом уходящего года я бы назвал то, что Грузия разругалась с Евросоюзом. Госдеп США также сделал все, чтобы стратегическое партнерство Грузии и США прекратилось”, – заявил Хидирбегишвили.При этом политолог отметил, что Грузия надеется на перезагрузку отношений с Западом после инаугурации Дональда Трампа, так как взгляды нынешних властей Грузии и нового президента США схожи, в частности, в вопросах защиты традиционных и национальных ценностей.

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