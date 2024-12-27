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Особый карантинный режим продлен в Азербайджане – граница с Грузией остается закрытой
Особый карантинный режим продлен в Азербайджане – граница с Грузией остается закрытой
Sputnik Грузия
Ранее этот срок был продлен до 1 января 2025 года 27.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-27T15:08+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Специальный карантинный режим из-за COVID-19 в Азербайджане продлен до 06:00 1 апреля 2025 года согласно распоряжению, подписанному премьер-министром республики Али Асадовым, сообщил Sputnik Азербайджан.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Карантинный режим включает в себя среди прочего закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией.Ранее этот срок был продлен до 1 января 2025 года.Правительство Азербайджана в марте 2023 года отменило ряд ограничений в связи с особым карантинным режимом. Так, в республику был разрешен въезд воздушным транспортом для граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях:Как ранее заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили, Грузия в прошлом году потеряла более 1,5 миллиона туристов из-за закрытия Азербайджаном сухопутной границы и не смогла вернуться к допандемийным показателям.По ее словам, это эквивалентно примерно 400 миллионам долларов, и именно этот фактор привел к тому, что Грузия не смогла полностью восстановить туристические потоки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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азербайджан, новости, общество, грузия, мариам квривишвили
азербайджан, новости, общество, грузия, мариам квривишвили
Особый карантинный режим продлен в Азербайджане – граница с Грузией остается закрытой
15:08 27.12.2024 (обновлено: 15:50 27.12.2024)
Ранее этот срок был продлен до 1 января 2025 года
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik.
Специальный карантинный режим из-за COVID-19 в Азербайджане продлен до 06:00 1 апреля 2025 года согласно распоряжению, подписанному премьер-министром республики Али Асадовым, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Карантинный режим включает в себя среди прочего закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией.
Ранее этот срок был продлен до 1 января 2025 года.
Правительство Азербайджана в марте 2023 года отменило ряд ограничений в связи с особым карантинным режимом. Так, в республику был разрешен въезд воздушным транспортом для граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.
При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях:
при въезде в Азербайджан граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства;
при посещении ряда мест (места проведения праздничных мероприятий, спортивные и оздоровительные объекты, крупные торговые центры, объекты общественного питания, гостиницы, на маршрутах междугородного (межрайонного) транспортного сообщения и другие места, в отношении которых было установлено такое требование).
Как ранее заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили, Грузия в прошлом году потеряла более 1,5 миллиона туристов из-за закрытия Азербайджаном сухопутной границы и не смогла вернуться к допандемийным показателям.
По ее словам, это эквивалентно примерно 400 миллионам долларов, и именно этот фактор привел к тому, что Грузия не смогла полностью восстановить туристические потоки.