https://sputnik-georgia.ru/20241227/osobyy-karantinnyy-rezhim-prodlen-v-azerbaydzhane--granitsa-s-gruziey-ostaetsya-zakrytoy-291571149.html

Особый карантинный режим продлен в Азербайджане – граница с Грузией остается закрытой

Особый карантинный режим продлен в Азербайджане – граница с Грузией остается закрытой

Sputnik Грузия

Ранее этот срок был продлен до 1 января 2025 года 27.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Специальный карантинный режим из-за COVID-19 в Азербайджане продлен до 06:00 1 апреля 2025 года согласно распоряжению, подписанному премьер-министром республики Али Асадовым, сообщил Sputnik Азербайджан.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Карантинный режим включает в себя среди прочего закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией.Ранее этот срок был продлен до 1 января 2025 года.Правительство Азербайджана в марте 2023 года отменило ряд ограничений в связи с особым карантинным режимом. Так, в республику был разрешен въезд воздушным транспортом для граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях:Как ранее заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили, Грузия в прошлом году потеряла более 1,5 миллиона туристов из-за закрытия Азербайджаном сухопутной границы и не смогла вернуться к допандемийным показателям.По ее словам, это эквивалентно примерно 400 миллионам долларов, и именно этот фактор привел к тому, что Грузия не смогла полностью восстановить туристические потоки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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азербайджан, новости, общество, грузия, мариам квривишвили