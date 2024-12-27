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Печальная статистика: обнародованы данные о самоубийствах в Грузии

Печальная статистика: обнародованы данные о самоубийствах в Грузии

Sputnik Грузия

Самому младшему из покончивших с собой было 12 лет 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Число самоубийств в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2024 года составило 242, попытку самоубийства предприняли 87 человек, говорится в материалах МВД Грузии. Для сравнения: за весь 2023 год в Грузии было зафиксировано 186 самоубийств и 107 попыток совершить суицид. Самому младшему из покончивших с собой было 12 лет, а самому старшему – 90, сказано в данных МВД. Согласно материалам ведомства, чаще всего к самоубийству прибегают мужчины, женщины составляют лишь треть добровольно ушедших из жизни. Что касается попыток самоубийств, то в этом случае самому младшему – 13 лет, а самому старшему – 84 года. Основная часть предпринявших либо попытку суицида, либо совершивших суицид – это граждане Грузии. Зафиксированы также случаи суицида граждан России, Беларуси, Украины и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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