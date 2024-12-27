https://sputnik-georgia.ru/20241227/rossiya-uzhestochaet-bezvizovyy-rezhim-291571561.html

Россия ужесточает безвизовый режим

Россия ужесточает безвизовый режим

Sputnik Грузия

Срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T17:41+0400

2024-12-27T17:41+0400

2024-12-27T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. С 2025 года иностранцы, прибывшие в РФ без необходимости получать визу, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней в год вместо 180 дней, это правило коснется и граждан Грузии. В мае 2023 года указом президента России Владимира Путина был введен безвизовый режим для граждан Грузии, за исключением тех граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы на срок более чем на три месяца. В октябре 2024 года безвизовый режим на тот же срок распространился на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности. Срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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