https://sputnik-georgia.ru/20241227/rossiya-uzhestochaet-bezvizovyy-rezhim-291571561.html
Россия ужесточает безвизовый режим
Россия ужесточает безвизовый режим
Sputnik Грузия
Срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы 27.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-27T17:41+0400
2024-12-27T17:41+0400
2024-12-27T17:41+0400
россия
новости
грузия
москва
политика
визы
безвизовый режим
мид россии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260025388_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_24efaadbffea79084ee9bd0676cf1ae0.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. С 2025 года иностранцы, прибывшие в РФ без необходимости получать визу, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней в год вместо 180 дней, это правило коснется и граждан Грузии. В мае 2023 года указом президента России Владимира Путина был введен безвизовый режим для граждан Грузии, за исключением тех граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы на срок более чем на три месяца. В октябре 2024 года безвизовый режим на тот же срок распространился на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности. Срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260025388_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_5a19ba10356ee49fd11282cf052bd4eb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, новости, грузия, москва, политика, визы, безвизовый режим, мид россии
россия, новости, грузия, москва, политика, визы, безвизовый режим, мид россии
Россия ужесточает безвизовый режим
Срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. С 2025 года иностранцы, прибывшие в РФ без необходимости получать визу, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней в год вместо 180 дней, это правило коснется и граждан Грузии.
В мае 2023 года указом президента России Владимира Путина был введен безвизовый режим для граждан Грузии, за исключением тех граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы на срок более чем на три месяца. В октябре 2024 года безвизовый режим на тот же срок распространился на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности.
Согласно сообщению МИД России, с 1 января 2025 года в силу вступят изменения в закон, согласно которым срок временного пребывания в РФ иностранцев, прибывших в страну без необходимости получать визу, не может превышать суммарно 90 суток в течение года (сейчас этот срок равен 90 дням в течение 180 суток), за исключением предусмотренных законодательством случаев.
Срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).