https://sputnik-georgia.ru/20241227/tbilisskaya-infektsionnaya-klinika-poluchila-mezhdunarodnuyu-akkreditatsiyu-291573838.html

Тбилисская инфекционная клиника получила международную аккредитацию

Тбилисская инфекционная клиника получила международную аккредитацию

Sputnik Грузия

Немецкие аудиторы высоко оценили современную инфраструктуру центра с высокотехнологичным оборудованием, управление больницей, безопасность пациентов и... 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T21:42+0400

2024-12-27T21:42+0400

2024-12-27T21:42+0400

грузия

новости

общество

тенгиз церцвадзе

центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/11/290409910_0:153:1600:1053_1920x0_80_0_0_38d8b8105a2edeb70770cdf5fdf66f1c.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии имени Тенгиза Церцвадзе получил международную аккредитацию и сертификат управления качеством на соответствие немецким стандартам медицинских процессов и безопасности пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава Грузии. Глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе поздравил медперсонал и сотрудников центра с этим успехом. Министр обратил внимание на региональную значимость центра и отметил, что возможности инфекционной больницы будут и дальше расширяться. Немецкие аудиторы высоко оценили современную инфраструктуру центра с высокотехнологичным оборудованием, управление больницей, безопасность пациентов и сотрудников, управление клиническими рисками и контроль качества, информированность и коммуникацию, а также многолетнему успешному сотрудничеству с авторитетными международными организациями (ВОЗ, NIH, CDC США и др.), реализации совместных инновационных научных проектов, наиболее важных для страны. Клиника носит имя выдающегося врача, ученого и педагога Тенгиза Церцвадзе, который скончался в августе 2024 года. Он принимал непосредственное участие в планировании и реализации строительства нового здания Центра в Дигомском районе (ул. Любляна, 70) на окраине Тбилиси. Вскоре после его кончины по инициативе Минздрава Грузии было решено присвоить центру имя Церцвадзе. В клинике трудоустроено 352 сотрудника, из них 86 врачей и 71 медработник. Тбилисская инфекционная больница была основана в 1953 году. В 1989 году в Тбилисской инфекционной больнице было создано отделение СПИДа, заведующим которым был назначен Тенгиз Церцвадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии