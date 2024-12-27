https://sputnik-georgia.ru/20241227/tbilisskaya-infektsionnaya-klinika-poluchila-mezhdunarodnuyu-akkreditatsiyu-291573838.html
Тбилисская инфекционная клиника получила международную аккредитацию
Тбилисская инфекционная клиника получила международную аккредитацию
Sputnik Грузия
Немецкие аудиторы высоко оценили современную инфраструктуру центра с высокотехнологичным оборудованием, управление больницей, безопасность пациентов и... 27.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-27T21:42+0400
2024-12-27T21:42+0400
2024-12-27T21:42+0400
грузия
новости
общество
тенгиз церцвадзе
центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии имени Тенгиза Церцвадзе получил международную аккредитацию и сертификат управления качеством на соответствие немецким стандартам медицинских процессов и безопасности пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава Грузии. Глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе поздравил медперсонал и сотрудников центра с этим успехом. Министр обратил внимание на региональную значимость центра и отметил, что возможности инфекционной больницы будут и дальше расширяться. Немецкие аудиторы высоко оценили современную инфраструктуру центра с высокотехнологичным оборудованием, управление больницей, безопасность пациентов и сотрудников, управление клиническими рисками и контроль качества, информированность и коммуникацию, а также многолетнему успешному сотрудничеству с авторитетными международными организациями (ВОЗ, NIH, CDC США и др.), реализации совместных инновационных научных проектов, наиболее важных для страны. Клиника носит имя выдающегося врача, ученого и педагога Тенгиза Церцвадзе, который скончался в августе 2024 года. Он принимал непосредственное участие в планировании и реализации строительства нового здания Центра в Дигомском районе (ул. Любляна, 70) на окраине Тбилиси. Вскоре после его кончины по инициативе Минздрава Грузии было решено присвоить центру имя Церцвадзе. В клинике трудоустроено 352 сотрудника, из них 86 врачей и 71 медработник. Тбилисская инфекционная больница была основана в 1953 году. В 1989 году в Тбилисской инфекционной больнице было создано отделение СПИДа, заведующим которым был назначен Тенгиз Церцвадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии
грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии
Тбилисская инфекционная клиника получила международную аккредитацию
Немецкие аудиторы высоко оценили современную инфраструктуру центра с высокотехнологичным оборудованием, управление больницей, безопасность пациентов и сотрудников
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии имени Тенгиза Церцвадзе получил международную аккредитацию и сертификат управления качеством на соответствие немецким стандартам медицинских процессов и безопасности пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава Грузии.
Глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе поздравил медперсонал и сотрудников центра с этим успехом. Министр обратил внимание на региональную значимость центра и отметил, что возможности инфекционной больницы будут и дальше расширяться.
"Это учреждение, которое может справиться с любыми задачами и вызовами, и достойно носить имя, которое ему присвоено – Тенгиза Церцвадзе", – заявил Сарджвеладзе.
Немецкие аудиторы высоко оценили современную инфраструктуру центра с высокотехнологичным оборудованием, управление больницей, безопасность пациентов и сотрудников, управление клиническими рисками и контроль качества, информированность и коммуникацию, а также многолетнему успешному сотрудничеству с авторитетными международными организациями (ВОЗ, NIH, CDC США и др.), реализации совместных инновационных научных проектов, наиболее важных для страны.
Клиника носит имя выдающегося врача, ученого и педагога Тенгиза Церцвадзе, который скончался в августе 2024 года. Он принимал непосредственное участие в планировании и реализации строительства нового здания Центра в Дигомском районе (ул. Любляна, 70) на окраине Тбилиси. Вскоре после его кончины по инициативе Минздрава Грузии было решено присвоить центру имя Церцвадзе.
В клинике трудоустроено 352 сотрудника, из них 86 врачей и 71 медработник.
Тбилисская инфекционная больница была основана в 1953 году. В 1989 году в Тбилисской инфекционной больнице было создано отделение СПИДа, заведующим которым был назначен Тенгиз Церцвадзе.