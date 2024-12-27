https://sputnik-georgia.ru/20241227/vse-strategicheskie-otrasli-gruzii-prinadlezhat-rossiyskim-investoram--politolog-291574863.html
Все стратегические отрасли Грузии принадлежат российским инвесторам – политолог
Все стратегические отрасли Грузии принадлежат российским инвесторам – политолог
Sputnik Грузия
Единственным поставщиком хлеба в Грузию является Россия, то есть митингующие в Тбилиси в прямом смысле слова "кусают руку, которая их кормит", заявил... 27.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-27T21:04+0400
2024-12-27T21:04+0400
2024-12-27T21:39+0400
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Такое заявление политолог сделал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Все стратегические объекты Грузии принадлежат России, и это не заслуга нынешних властей Грузии, это заслуга Михаила Николозовича (Саакашвили – ред.). Россия – единственный поставщик хлеба в Грузию. То есть вы кушаете российский хлеб и выходите на антироссийские акции", – заявил Хидирбегишвили.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли 299,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.
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мультимедиа, грузия, экономика, тбилиси, арно хидирбегишвили, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
мультимедиа, грузия, экономика, тбилиси, арно хидирбегишвили, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
Все стратегические отрасли Грузии принадлежат российским инвесторам – политолог
21:04 27.12.2024 (обновлено: 21:39 27.12.2024)
Единственным поставщиком хлеба в Грузию является Россия, то есть митингующие в Тбилиси в прямом смысле слова "кусают руку, которая их кормит", заявил политолог, редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили
Такое заявление политолог сделал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Все стратегические объекты Грузии принадлежат России, и это не заслуга нынешних властей Грузии, это заслуга Михаила Николозовича (Саакашвили – ред.). Россия – единственный поставщик хлеба в Грузию. То есть вы кушаете российский хлеб и выходите на антироссийские акции", – заявил Хидирбегишвили.
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли 299,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.