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Грузинская партия доставила гуманитарную помощь пострадавшим в Курске

Грузинская партия доставила гуманитарную помощь пострадавшим в Курске

Sputnik Грузия

Грузия стоит рядом со своими братьями-россиянами и будет всегда оказывать им необходимую помощь, заявил Мамука Пипия 28.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-28T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинская партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курск и поздравила детей с Новым годом. Гражданам передали помощь необычно – подарки раздавал Дед Мороз, чтобы порадовать находящихся в пункте временного размещения людей и напомнить о празднике. В числе подарков были как предметы первой необходимости, так и новогодние сладости и мандарины. "Мы приехали из Грузии, чтобы поддержать маленьких детей и взрослых. Мы привезли подарки от наших грузинских детей для детей курского приграничья", – сказал секретарь партии Мамука Пипия. По его словам, Грузия стоит рядом со своими братьями-россиянами и будет всегда оказывать им необходимую помощь. "Сегодня мы, и Грузия, и Россия, находимся в непростой ситуации. Это самая сложная ситуация за всю новейшую историю наших стран. Мы боремся с большим врагом, и очень скоро победа будет за нами", – сказал Пипия. Он напомнил, что в этот сложный период и детям, и взрослым нужна моральная поддержка. Передача подарков прошла в атмосфере праздника. Дети прочитали Деду Морозу стихотворения, прозвучало даже стихотворение на грузинском языке. Партия "Солидарность во имя мира" уже не первый раз помогает детям из России. В сентябре в Курск были доставлены несколько машин с гуманитарным грузом из Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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