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Грузинская партия доставила гуманитарную помощь пострадавшим в Курске
Грузинская партия доставила гуманитарную помощь пострадавшим в Курске
Sputnik Грузия
Грузия стоит рядом со своими братьями-россиянами и будет всегда оказывать им необходимую помощь, заявил Мамука Пипия 28.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинская партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курск и поздравила детей с Новым годом. Гражданам передали помощь необычно – подарки раздавал Дед Мороз, чтобы порадовать находящихся в пункте временного размещения людей и напомнить о празднике. В числе подарков были как предметы первой необходимости, так и новогодние сладости и мандарины. "Мы приехали из Грузии, чтобы поддержать маленьких детей и взрослых. Мы привезли подарки от наших грузинских детей для детей курского приграничья", – сказал секретарь партии Мамука Пипия. По его словам, Грузия стоит рядом со своими братьями-россиянами и будет всегда оказывать им необходимую помощь. "Сегодня мы, и Грузия, и Россия, находимся в непростой ситуации. Это самая сложная ситуация за всю новейшую историю наших стран. Мы боремся с большим врагом, и очень скоро победа будет за нами", – сказал Пипия. Он напомнил, что в этот сложный период и детям, и взрослым нужна моральная поддержка. Передача подарков прошла в атмосфере праздника. Дети прочитали Деду Морозу стихотворения, прозвучало даже стихотворение на грузинском языке. Партия "Солидарность во имя мира" уже не первый раз помогает детям из России. В сентябре в Курск были доставлены несколько машин с гуманитарным грузом из Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, россия
грузия, новости, россия

Грузинская партия доставила гуманитарную помощь пострадавшим в Курске

12:31 28.12.2024 (обновлено: 12:39 28.12.2024)
© Партия "Солидарность во имя мира" Партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курскую область
Партия Солидарность во имя мира привезла гуманитарную помощь в Курскую область - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2024
© Партия "Солидарность во имя мира"
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Грузия стоит рядом со своими братьями-россиянами и будет всегда оказывать им необходимую помощь, заявил Мамука Пипия
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинская партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курск и поздравила детей с Новым годом.
Гражданам передали помощь необычно – подарки раздавал Дед Мороз, чтобы порадовать находящихся в пункте временного размещения людей и напомнить о празднике.
© Партия "Солидарность во имя мира" Партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курскую область
Партия Солидарность во имя мира привезла гуманитарную помощь в Курскую область - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2024
Партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курскую область
© Партия "Солидарность во имя мира"
В числе подарков были как предметы первой необходимости, так и новогодние сладости и мандарины.
"Мы приехали из Грузии, чтобы поддержать маленьких детей и взрослых. Мы привезли подарки от наших грузинских детей для детей курского приграничья", – сказал секретарь партии Мамука Пипия.
© Партия "Солидарность во имя мира" Партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курскую область
Партия Солидарность во имя мира привезла гуманитарную помощь в Курскую область - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2024
Партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курскую область
© Партия "Солидарность во имя мира"
По его словам, Грузия стоит рядом со своими братьями-россиянами и будет всегда оказывать им необходимую помощь.
"Сегодня мы, и Грузия, и Россия, находимся в непростой ситуации. Это самая сложная ситуация за всю новейшую историю наших стран. Мы боремся с большим врагом, и очень скоро победа будет за нами", – сказал Пипия.
© Партия "Солидарность во имя мира" Партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курскую область
Партия Солидарность во имя мира привезла гуманитарную помощь в Курскую область - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2024
Партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курскую область
© Партия "Солидарность во имя мира"
Он напомнил, что в этот сложный период и детям, и взрослым нужна моральная поддержка.
Передача подарков прошла в атмосфере праздника. Дети прочитали Деду Морозу стихотворения, прозвучало даже стихотворение на грузинском языке.
Партия "Солидарность во имя мира" уже не первый раз помогает детям из России. В сентябре в Курск были доставлены несколько машин с гуманитарным грузом из Грузии.
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