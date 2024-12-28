https://sputnik-georgia.ru/20241228/kak-budut-rabotat-v-novogodnie-dni-vazhnye-gosuchrezhdeniya-gruzii-291583063.html

Как будут работать в новогодние дни важные госучреждения Грузии

Как будут работать в новогодние дни важные госучреждения Грузии

Sputnik Грузия

В стране в этом году будут необычайно длинные выходные, аж до 13 января 28.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-28T17:18+0400

2024-12-28T17:18+0400

2024-12-28T17:37+0400

грузия

общество

новости

тбилиси

дом юстиции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1b/285289427_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_edba706d588ccbb482621e0cd749d7b1.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Грузии грядут длинные новогодние праздники, однако многие государственные учреждения сохранят привычный график работы. Премьер-министр Грузии подписал указ об объявлении выходных в административных и государственных учреждениях до 13 января. Также выходные не коснутся аварийных служб, работников сферы газообеспечения, водоснабжения и энергетики. Что касается частного сектора, то тут решать вопрос о предоставлении выходных будет работодатель. Однако магазины, рестораны и аптеки также будут работать, как в обычные дни. Исключением станет первое и второе января, когда крупные торговые центры уже по традиции сдвигают свой график работы. Что касается таможенной службы, то ТПП и зоны экономического оформления во все дни, кроме 1, 2 и 7 января, будут работать в обычном режиме. А вот сервис-центры Службы доходов не будут работать до 10 января включительно. В эти дни консультацию можно будет получить по телефону или через чат на сайте Службы доходов. Что касается Домов юстиции, то они будут закрыты лишь 1, 2 и 7 января. В остальные дни они будут работать по обычному графику. Для лиц, которые сохранили/забронировали государственные номера транспортных средств, и время хранения/бронирования истекает в указанный период, срок будет продлен до 13 января. Те лица, которые подадут заявку на получение справки 30-31 декабря 2024 года, а также просят перевод/проверку справки, помимо запроса на ускоренное обслуживание, получат подготовленный документ с 13 января. И, наконец, приятная новость: если последний день обжалования административного штрафа, выписанного патрульной полицией, совпадает с праздничным днем, гражданин будет иметь возможность обжаловать его в первый рабочий день после новогодних выходных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, тбилиси, дом юстиции