Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241228/kak-budut-rabotat-v-novogodnie-dni-vazhnye-gosuchrezhdeniya-gruzii-291583063.html
Как будут работать в новогодние дни важные госучреждения Грузии
Как будут работать в новогодние дни важные госучреждения Грузии
Sputnik Грузия
В стране в этом году будут необычайно длинные выходные, аж до 13 января 28.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-28T17:18+0400
2024-12-28T17:37+0400
грузия
общество
новости
тбилиси
дом юстиции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1b/285289427_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_edba706d588ccbb482621e0cd749d7b1.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Грузии грядут длинные новогодние праздники, однако многие государственные учреждения сохранят привычный график работы. Премьер-министр Грузии подписал указ об объявлении выходных в административных и государственных учреждениях до 13 января. Также выходные не коснутся аварийных служб, работников сферы газообеспечения, водоснабжения и энергетики. Что касается частного сектора, то тут решать вопрос о предоставлении выходных будет работодатель. Однако магазины, рестораны и аптеки также будут работать, как в обычные дни. Исключением станет первое и второе января, когда крупные торговые центры уже по традиции сдвигают свой график работы. Что касается таможенной службы, то ТПП и зоны экономического оформления во все дни, кроме 1, 2 и 7 января, будут работать в обычном режиме. А вот сервис-центры Службы доходов не будут работать до 10 января включительно. В эти дни консультацию можно будет получить по телефону или через чат на сайте Службы доходов. Что касается Домов юстиции, то они будут закрыты лишь 1, 2 и 7 января. В остальные дни они будут работать по обычному графику. Для лиц, которые сохранили/забронировали государственные номера транспортных средств, и время хранения/бронирования истекает в указанный период, срок будет продлен до 13 января. Те лица, которые подадут заявку на получение справки 30-31 декабря 2024 года, а также просят перевод/проверку справки, помимо запроса на ускоренное обслуживание, получат подготовленный документ с 13 января. И, наконец, приятная новость: если последний день обжалования административного штрафа, выписанного патрульной полицией, совпадает с праздничным днем, гражданин будет иметь возможность обжаловать его в первый рабочий день после новогодних выходных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1b/285289427_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_eba5f1c8b9a871042476be1535ebee44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, общество, новости, тбилиси, дом юстиции
грузия, общество, новости, тбилиси, дом юстиции

Как будут работать в новогодние дни важные госучреждения Грузии

17:18 28.12.2024 (обновлено: 17:37 28.12.2024)
© photo: Sputnik / StringerНовогодние украшения и иллюминация. Статуя Святого Георгия на площади Свободы
Новогодние украшения и иллюминация. Статуя Святого Георгия на площади Свободы - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В стране в этом году будут необычайно длинные выходные, аж до 13 января
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Грузии грядут длинные новогодние праздники, однако многие государственные учреждения сохранят привычный график работы.
Премьер-министр Грузии подписал указ об объявлении выходных в административных и государственных учреждениях до 13 января.

Приказ не коснется тех ведомств, чья работа необходима для бесперебойного функционирования страны, – работу в обычном режиме продолжат клиники, служба неотложной помощи, пожарные, спасатели и полицейские.

Также выходные не коснутся аварийных служб, работников сферы газообеспечения, водоснабжения и энергетики.
Что касается частного сектора, то тут решать вопрос о предоставлении выходных будет работодатель. Однако магазины, рестораны и аптеки также будут работать, как в обычные дни.
Исключением станет первое и второе января, когда крупные торговые центры уже по традиции сдвигают свой график работы.
© photo: Sputnik / StringerНовогодние украшения и иллюминация. Статуя Святого Георгия на площади Свободы
Новогодние украшения и иллюминация. Статуя Святого Георгия на площади Свободы - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2024
Новогодние украшения и иллюминация. Статуя Святого Георгия на площади Свободы
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается таможенной службы, то ТПП и зоны экономического оформления во все дни, кроме 1, 2 и 7 января, будут работать в обычном режиме.
А вот сервис-центры Службы доходов не будут работать до 10 января включительно. В эти дни консультацию можно будет получить по телефону или через чат на сайте Службы доходов.
Что касается Домов юстиции, то они будут закрыты лишь 1, 2 и 7 января. В остальные дни они будут работать по обычному графику.

Сервис-центр департамента патрульной полиции закроется до 13 января. Лицам, которые должны были сдать практический экзамен по вождению в этот период, будет предоставлена возможность сдать его лишь с 13 января.

Для лиц, которые сохранили/забронировали государственные номера транспортных средств, и время хранения/бронирования истекает в указанный период, срок будет продлен до 13 января.
Те лица, которые подадут заявку на получение справки 30-31 декабря 2024 года, а также просят перевод/проверку справки, помимо запроса на ускоренное обслуживание, получат подготовленный документ с 13 января.
И, наконец, приятная новость: если последний день обжалования административного штрафа, выписанного патрульной полицией, совпадает с праздничным днем, гражданин будет иметь возможность обжаловать его в первый рабочий день после новогодних выходных.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0