Как будут работать в новогодние дни важные госучреждения Грузии
17:18 28.12.2024 (обновлено: 17:37 28.12.2024)
© photo: Sputnik / StringerНовогодние украшения и иллюминация. Статуя Святого Георгия на площади Свободы
© photo: Sputnik / Stringer
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В стране в этом году будут необычайно длинные выходные, аж до 13 января
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Грузии грядут длинные новогодние праздники, однако многие государственные учреждения сохранят привычный график работы.
Премьер-министр Грузии подписал указ об объявлении выходных в административных и государственных учреждениях до 13 января.
Приказ не коснется тех ведомств, чья работа необходима для бесперебойного функционирования страны, – работу в обычном режиме продолжат клиники, служба неотложной помощи, пожарные, спасатели и полицейские.
Также выходные не коснутся аварийных служб, работников сферы газообеспечения, водоснабжения и энергетики.
Что касается частного сектора, то тут решать вопрос о предоставлении выходных будет работодатель. Однако магазины, рестораны и аптеки также будут работать, как в обычные дни.
Исключением станет первое и второе января, когда крупные торговые центры уже по традиции сдвигают свой график работы.
© photo: Sputnik / StringerНовогодние украшения и иллюминация. Статуя Святого Георгия на площади Свободы
Новогодние украшения и иллюминация. Статуя Святого Георгия на площади Свободы
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается таможенной службы, то ТПП и зоны экономического оформления во все дни, кроме 1, 2 и 7 января, будут работать в обычном режиме.
А вот сервис-центры Службы доходов не будут работать до 10 января включительно. В эти дни консультацию можно будет получить по телефону или через чат на сайте Службы доходов.
Что касается Домов юстиции, то они будут закрыты лишь 1, 2 и 7 января. В остальные дни они будут работать по обычному графику.
Сервис-центр департамента патрульной полиции закроется до 13 января. Лицам, которые должны были сдать практический экзамен по вождению в этот период, будет предоставлена возможность сдать его лишь с 13 января.
Для лиц, которые сохранили/забронировали государственные номера транспортных средств, и время хранения/бронирования истекает в указанный период, срок будет продлен до 13 января.
Те лица, которые подадут заявку на получение справки 30-31 декабря 2024 года, а также просят перевод/проверку справки, помимо запроса на ускоренное обслуживание, получат подготовленный документ с 13 января.
И, наконец, приятная новость: если последний день обжалования административного штрафа, выписанного патрульной полицией, совпадает с праздничным днем, гражданин будет иметь возможность обжаловать его в первый рабочий день после новогодних выходных.