https://sputnik-georgia.ru/20241228/kavelashvili-khorosho-znayut-i-uvazhayut-v-rossii---politolog-291585294.html

Кавелашвили хорошо знают и уважают в России - политолог

Кавелашвили хорошо знают и уважают в России - политолог

Sputnik Грузия

Оппозиция лукавит, когда говорит, что Михаил Кавелашвили не подходит на должность президента, потому что не заканчивал “кембриджей и оксфордов”, считает... 28.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-28T18:09+0400

2024-12-28T18:09+0400

2024-12-28T18:09+0400

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На самом деле они недовольны тем, что его хорошо знают и уважают в России, отметил эксперт. Такое заявление политолог сделал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.“Фигура Кавелашвили вызывает ненависть у оппозиции, потому что он играл в “Спартак-Алания”. Его хорошо знают в Северной Осетии, его хорошо знают в России, и он пользуется большим уважением там”, - заявил Хидирбегишвили.Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Оппозиция участия в выборах не принимала.

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