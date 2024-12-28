https://sputnik-georgia.ru/20241228/kavelashvili-khorosho-znayut-i-uvazhayut-v-rossii---politolog-291585294.html
Кавелашвили хорошо знают и уважают в России - политолог
Кавелашвили хорошо знают и уважают в России - политолог
Sputnik Грузия
Оппозиция лукавит, когда говорит, что Михаил Кавелашвили не подходит на должность президента, потому что не заканчивал “кембриджей и оксфордов”, считает... 28.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-28T18:09+0400
2024-12-28T18:09+0400
2024-12-28T18:09+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
грузия
экспертное мнение
арно хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1c/291585123_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d70b19f3485c6ea339d5f539fbd4b47d.jpg
На самом деле они недовольны тем, что его хорошо знают и уважают в России, отметил эксперт. Такое заявление политолог сделал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.“Фигура Кавелашвили вызывает ненависть у оппозиции, потому что он играл в “Спартак-Алания”. Его хорошо знают в Северной Осетии, его хорошо знают в России, и он пользуется большим уважением там”, - заявил Хидирбегишвили.Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Оппозиция участия в выборах не принимала.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1c/291585123_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_234b186dc378b4f93b2e1807fc08dbee.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео
Кавелашвили хорошо знают и уважают в России - политолог
Оппозиция лукавит, когда говорит, что Михаил Кавелашвили не подходит на должность президента, потому что не заканчивал “кембриджей и оксфордов”, считает политолог, редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили.
На самом деле они недовольны тем, что его хорошо знают и уважают в России, отметил эксперт. Такое заявление политолог сделал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
“Фигура Кавелашвили вызывает ненависть у оппозиции, потому что он играл в “Спартак-Алания”. Его хорошо знают в Северной Осетии, его хорошо знают в России, и он пользуется большим уважением там”, - заявил Хидирбегишвили.
Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Оппозиция участия в выборах не принимала.