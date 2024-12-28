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Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 декабря текущего года составил 48,32 28.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-28T09:01+0400

2024-12-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 декабря 2024 года составил 57,96 миллиарда лари, что на 439,59 миллиона лари, или на 0,76%, больше, чем на начало ноября 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в ноябре, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 655,88 миллиона лари, или 2,53%, а вклады до востребования снизились на 216,29 миллиона лари, или 0,68%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 декабря текущего года составил 48,32%, что на 0,98 процентного пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 ноября 2024 года.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в ноябре составила 6,61%, в том числе 9,47% – по депозитам в национальной валюте, 2,75% – по депозитам в иностранной валюте.На конец октября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,8 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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