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Зурабишвили много раз ставила под удар взаимоотношения Грузии с Азербайджаном

Зурабишвили много раз ставила под удар взаимоотношения Грузии с Азербайджаном

Sputnik Грузия

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили не раз ставила под удар взаимоотношения Грузии со странами-соседями, в частности, с Азербайджаном, считает... 28.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-28T18:15+0400

2024-12-28T18:15+0400

2024-12-28T18:15+0400

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Такое заявление политолог сделал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. “Саломе Зурабишвили не раз пыталась разжечь межнациональный конфликт, например, когда делала заявления касательно Давид-Гареджи. И сейчас она делает заявления, что оппозиция в Грузии выходит на митинги национальными меньшинствами. Прямое преступление”, – заявил Хидирбегишвили. У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.Зурабишвили в ходе своего первого официального визита на посту президента в Азербайджан в 2019 году отметила важность доведения работы комиссии по делимитации и демаркации государственных границ до конца. У Грузии с Азербайджаном имеется общая граница протяженностью 446 километров, треть которой пока еще не делимитирована. После этого часть монастырского комплекса была занята азербайджанскими пограничниками и грузинские священнослужители определенный период не могли передвигаться по территории комплекса. Начиная с 1996 года Грузия и Азербайджан проделали почти 70% работы по уточнению границы, но с 2007 года в процессе делимитации возникли препятствия. Одним из самых болезненных является спор относительно территории пещерного монастырского комплекса Давид Гареджи. Этот комплекс VI века имеет большую культурно-историческую и духовную ценность для Грузии.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, арно хидирбегишвили, саломе зурабишвили , политика, экспертное мнение, видео