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Движение грузовиков к грузино-турецкой границе восстановлено
Движение грузовиков к грузино-турецкой границе восстановлено
Sputnik Грузия
Ограничение было введено в ночь с субботы на воскресенье из-за сложных метеорологических условий – снегопада и метели 29.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-29T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Ограничения на движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, сняты, сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог. Ограничение было введено в ночь с субботы на воскресенье из-за сложных метеорологических условий – снегопада и метели. Для других видов автотранспорта ограничения не вводились и движение осуществляется в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Движение грузовиков к грузино-турецкой границе восстановлено
10:48 29.12.2024 (обновлено: 11:12 29.12.2024)
Ограничение было введено в ночь с субботы на воскресенье из-за сложных метеорологических условий – снегопада и метели
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Ограничения на движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, сняты, сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог.
Ограничение было введено в ночь с субботы на воскресенье из-за сложных метеорологических условий – снегопада и метели.
Для других видов автотранспорта ограничения не вводились и движение осуществляется в обычном режиме.