https://sputnik-georgia.ru/20241229/dvizhenie-gruzovikov-k-gruzino-turetskoy-granitse-vosstanovleno-291589296.html

Движение грузовиков к грузино-турецкой границе восстановлено

Движение грузовиков к грузино-турецкой границе восстановлено

Sputnik Грузия

Ограничение было введено в ночь с субботы на воскресенье из-за сложных метеорологических условий – снегопада и метели 29.12.2024, Sputnik Грузия

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Ограничения на движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, сняты, сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог. Ограничение было введено в ночь с субботы на воскресенье из-за сложных метеорологических условий – снегопада и метели. Для других видов автотранспорта ограничения не вводились и движение осуществляется в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог