Инаугурация на фоне протеста: у Грузии будет новый президент
© Courtesy of Mikheil KavelashviliМихаил Кавелашвили
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
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Политикой шестой президент Грузии занялся в 2016 году, попав в парламент Грузии по спискам правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В здании парламента Грузии в воскресенье пройдет инаугурация шестого президента Грузии – в свои полномочия вступит бывший футболист и действующий политик Михаил Кавелашвили.
Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за владикавказский клуб "Спартак-Алания", "Манчестер Сити", "Грассхоппер", "Алания" и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили получил лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью и даже выступал экспертом в области футбола.
© Georgian DreamМихаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили
© Georgian Dream
Политикой шестой президент Грузии занялся в 2016 году, попав в парламент Грузии по спискам правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В парламенте Кавелашвили был членом комитета спорта и молодежи.
Во время работы в парламенте Кавелашвили не раз попадал в хронику как участник драк и противостояний в парламенте Грузии.
В июне 2022 года он вместе с несколькими другими депутатами откололся от "Грузинской мечты" и основал политическое движение "Сила народа". Именно это движение было автором первой версии нашумевшего в Грузии закона об "иноагентах" и выступало с резкой критикой Запада и в особенности политики США.
Также движение, в которое входил Кавелашвили, первым заговорило о том, что власти Грузии стали объектом несправедливых нападок Запада из-за отказа вводить санкции против России и ввязываться в вооруженный конфликт на Украине.
Первый vs первая
Кавелашвили стал первым президентом Грузии, который не был избран прямым голосованием населением страны. Его выбирала Избирательная коллегия, куда входили депутаты парламента, члены Верховных советов Абхазии и Аджарии, а также представители органов самоуправления.
На фоне бойкота выборов оппозиции, Кавелашвили, которого представили депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", был единственным кандидатом и смог получить 224 голоса из 300 возможных.
© Courtesy of Mikheil KavelashviliМихаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
На посту президента ему предстоит сменить первую женщину-президента Грузии Саломе Зурабишвили. Ее полномочия истекут, как только Кавелашвили произнесет традиционную клятву президента Грузии.
Сама Зурабишвили результаты выборов признавать отказывается и заявляет, что не покинет резиденцию президента Грузии – "Дворец Орбелиани" на улице Атонели.
Правда существует вероятность, что Кавелашвили станет еще и первым президентом Грузии, предшественника которого не только силой выдворили из президентского дворца, но еще и арестовали.
О возможности ареста Зурабишвили уже заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, заявив, что если Зурабишвили добровольно не уйдет из здания, то она совершит уголовное преступление.
Сама Зурабишвили до последнего дня свои планы не озвучивает, заявляя, что общественности о них станет известно прямо в день инаугурации. До этого она вела активные консультации с оппозицией, дипломатами и представителями общественности.
На данный момент известно лишь одно – уезжать из Грузии она не планирует, как и примерять на себя роль президента в изгнании.
Церемония инаугурации
Сама церемония стартует в 11:00 по тбилисскому времени и будет транслироваться в прямом эфире.
На церемонию приглашены члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и православной церкви.
© photo: Sputnik / StringerМихаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили
© photo: Sputnik / Stringer
На данный момент неизвестно, будут ли присутствовать на инаугурации представители других государств и дипкорпуса. А вот кого точно не будет, так это представителей оппозиции – все четыре парламентские партии не признают Кавелашвили президентом Грузии.
Клятву Кавелашвили будет давать на специально напечатанной к этому дню Конституции Грузии. Этот экземпляр после передадут в музей парламента Грузии и планируют использовать для последующих инаугураций.
Текст клятвы прописан в Конституции и звучит следующим образом: "Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества".
После этого прозвучит государственный гимн в исполнении хора кафедрального собора Святой Троицы (Самеба) и ансамбля "Мартве", и будет поднят государственный флаг.
После Кавелашвили, уже как президент, обратится с речью к присутствующим.
Фон праздника
Сама церемония инаугурации пройдет на фоне акций протеста. Недовольные действиями правящей партии обещают массовую акцию параллельно инаугурации и начнут собираться уже в 9 утра. Это будет 32-й по счету день протестов в Грузии.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Акции, проходящие против результатов парламентских выборов и стихшие к середине ноября, получили новую жизнь 28 ноября, когда правящая партия объявила о приостановлении процесса переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.
До сегодняшнего дня протест проходил мирно, если не считать периода до 4 декабря, когда участники протеста активно прибегали к насилию в адрес полиции и это завершалось разгоном протестующих. От действий протестующих пострадали сотни полицейских.