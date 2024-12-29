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Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили вступил в должность
Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили вступил в должность
Sputnik Грузия
Клятву Кавелашвили произнес на специально напечатанному к этому дню экземпляре Конституции Грузии 29.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Михаил Кавелашвили в здании парламента принес присягу грузинскому народу и стал шестым по счету президентом Грузии. Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за клубы "Манчестер Сити", "Грассхоппер", "Алания" и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили получил лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью и даже выступал экспертом в области футбола. Клятву Кавелашвили произнес на специально напечатанном к этому дню экземпляре Конституции Грузии. Этот экземпляр после передадут в музей парламента и планируют использовать для последующих инаугураций. На церемонию были приглашены члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и православной церкви. Кавелашвили сменил на посту первую женщину-президента Грузии Саломе Зурабишвили. Церемония инаугурации прошла на фоне акции протеста у здания парламента. Собравшиеся не признают Кавелашвили легитимным президентом и требуют проведения в стране новых парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, михаил кавелашвили, новости, политика, инаугурация, саломе зурабишвили , президент грузии
грузия, михаил кавелашвили, новости, политика, инаугурация, саломе зурабишвили , президент грузии

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили вступил в должность

11:21 29.12.2024 (обновлено: 12:37 29.12.2024)
© Courtesy of Mikheil KavelashviliМихаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2024
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
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Клятву Кавелашвили произнес на специально напечатанному к этому дню экземпляре Конституции Грузии
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Михаил Кавелашвили в здании парламента принес присягу грузинскому народу и стал шестым по счету президентом Грузии.
Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за клубы "Манчестер Сити", "Грассхоппер", "Алания" и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили получил лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью и даже выступал экспертом в области футбола.

"Я, Прези­дент Гру­зии, пе­ред Богом и наро­дом клянусь, что буду за­щи­щать Конституцию Гру­зии, не­за­виси­мо­сть, це­ло­стно­сть и не­де­ли­мо­сть страны, добро­со­ве­стно ис­по­лнять обяза­нно­сти Пре­зи­де­нта, заботи­ться о безопасности и бла­го­со­сто­янии гра­ждан моей страны, о во­зро­жде­нии и могуществе моего на­рода и Отечества", – заявил Кавелашвили.

Клятву Кавелашвили произнес на специально напечатанном к этому дню экземпляре Конституции Грузии. Этот экземпляр после передадут в музей парламента и планируют использовать для последующих инаугураций.
На церемонию были приглашены члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и православной церкви.
Кавелашвили сменил на посту первую женщину-президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Церемония инаугурации прошла на фоне акции протеста у здания парламента. Собравшиеся не признают Кавелашвили легитимным президентом и требуют проведения в стране новых парламентских выборов.
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