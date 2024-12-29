https://sputnik-georgia.ru/20241229/izbrannyy-prezident-gruzii-mikhail-kavelashvili-vstupil-v-dolzhnost-291591918.html

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили вступил в должность

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили вступил в должность

Sputnik Грузия

Клятву Кавелашвили произнес на специально напечатанному к этому дню экземпляре Конституции Грузии 29.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-29T11:21+0400

2024-12-29T11:21+0400

2024-12-29T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Михаил Кавелашвили в здании парламента принес присягу грузинскому народу и стал шестым по счету президентом Грузии. Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за клубы "Манчестер Сити", "Грассхоппер", "Алания" и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили получил лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью и даже выступал экспертом в области футбола. Клятву Кавелашвили произнес на специально напечатанном к этому дню экземпляре Конституции Грузии. Этот экземпляр после передадут в музей парламента и планируют использовать для последующих инаугураций. На церемонию были приглашены члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и православной церкви. Кавелашвили сменил на посту первую женщину-президента Грузии Саломе Зурабишвили. Церемония инаугурации прошла на фоне акции протеста у здания парламента. Собравшиеся не признают Кавелашвили легитимным президентом и требуют проведения в стране новых парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, михаил кавелашвили, новости, политика, инаугурация, саломе зурабишвили , президент грузии