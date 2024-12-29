https://sputnik-georgia.ru/20241229/kavelashvili-ya-budu-prezidentom-kazhdogo-nezavisimo-ot-togo-nravlyus-komu-to-ili-net-291592827.html

Кавелашвили: я буду президентом каждого, независимо от того нравлюсь кому-то или нет

Кавелашвили: я буду президентом каждого, независимо от того нравлюсь кому-то или нет

Sputnik Грузия

Мои будущие усилия будут направлены на консолидацию и объединение общества, заявил Кавелашвили 29.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-29T12:46+0400

2024-12-29T12:46+0400

2024-12-29T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Мне дорог каждый гражданин Грузии, независимо от его взглядов и политической принадлежности - планирую быть президентом каждого, независимо от того нравлюсь кому-то или нет, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая на церемонии инаугурации в здании парламента. Кавелашвили принес присягу 29 декабря и стал шестым по счету президентом Грузии. Он сменил на посту первую женщину-президента истории страны Саломе Зурабишвили. Основные тезисы речи шестого президента Грузии: Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за владикавказский клуб "Манчестер Сити", "Грассхоппер", "Алания" и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили женат на Тамар Багратиони и имеет троих детей - Гурама, Мариам и Элизабет. Он также воспитывает сына супруги от первого брака.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил кавелашвили, президент грузии