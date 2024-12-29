Кавелашвили: я буду президентом каждого, независимо от того нравлюсь кому-то или нет
© Courtesy of Mikheil KavelashviliМихаил Кавелашвили
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
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Мои будущие усилия будут направлены на консолидацию и объединение общества, заявил Кавелашвили
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Мне дорог каждый гражданин Грузии, независимо от его взглядов и политической принадлежности - планирую быть президентом каждого, независимо от того нравлюсь кому-то или нет, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая на церемонии инаугурации в здании парламента.
Кавелашвили принес присягу 29 декабря и стал шестым по счету президентом Грузии. Он сменил на посту первую женщину-президента истории страны Саломе Зурабишвили.
"Мне дорог каждый гражданин Грузии, независимо от его взглядов и политической принадлежности. Я планирую быть президентом каждого, независимо от того, кому я нравлюсь, а кому нет! Мои будущие усилия будут направлены на консолидацию и объединение общества", - заявил Кавелашвили.
Основные тезисы речи шестого президента Грузии:
Анализ ошибок, допущенных в прошлом, должен стать отправной точкой для каждого нашего будущего решения. Мы должны руководствоваться только нашими национальными интересами.
Грузинский народ всегда хорошо осознавал, что мир – это главный залог выживания и развития! Достижение благополучия, непрерывного развития, обеспечения безопасного и светлого будущего, стремление к счастью возможны только в том случае, если мы внимательно подходим к существующим вызовам, анализируем стоящие перед нами угрозы и принимаем решения не на основе эмоций, а в результате осмысления.
Постоянная борьба за мир и столетия, проведенные в отражении врагов, закалили характер нашего народа, убедили его в жизненной важности единства; единство, основанное на взаимном уважении, любви к семье и Родине, где сильная семья – это сильная Грузия, а сильная Грузия – это сильная семья.
Православие особенно способствовало формированию гуманной природы грузинского человека! Именно христианская религия стала решающим фактором, окончательно определившим европейский и цивилизационный выбор грузинской нации.
За столетия Грузия прошла через множество расколов, и наш народ, вышедший из беды, чтобы защитить свою Родину и достоинство, сумел сделать, казалось бы, невозможное - неустанно воевал против крупнейших мировых империй, многочисленных врагов на протяжении тысячелетий. годы, выжили и сохранили для нас ценности и ценности, на которых была основана наша нация.
На протяжении веков грузинский народ гармонично сосуществовал с людьми разной этнической и религиозной принадлежности. Мы всегда отличались гуманностью, уважением к различиям, высокой толерантностью, а главное, всегда знали особую дружбу и преданность, любовь и уважение к ближним.
Слово свобода, вместе с правом, включает в себя также ответственность и защиту тех ценностей, борьба за которые принесла нам эту свободу, то есть борьба за бессмертную идею под названием Грузия. Непосредственно эта идея включает в себя уважение к нашей истории, культуре, традициям, национальной идентичности и вере.
Я верю, что с нашим историческим опытом, ценностями и грузинским характером мы сможем найти в себе силы и объединиться вокруг нашей Родины. Я верю, что любовь победит! Да здравствует единая, сильная и полная любви Грузия!
Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за владикавказский клуб "Манчестер Сити", "Грассхоппер", "Алания" и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили женат на Тамар Багратиони и имеет троих детей - Гурама, Мариам и Элизабет. Он также воспитывает сына супруги от первого брака.