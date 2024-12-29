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Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии – видео

Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии – видео

Sputnik Грузия

В парламенте Грузии прошла церемония инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили. Подробнее узнаете из видеоматериала Sputnik Грузия 29.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-29T16:19+0400

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Кавелашвили в здании парламента принес присягу грузинскому народу и стал шестым по счету президентом Грузии. Клятву Кавелашвили произнес на специально напечатанном к этому дню экземпляре Конституции Грузии. Этот экземпляр после передадут в музей парламента и планируют использовать для последующих инаугураций.На церемонию были приглашены члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и православной церкви.В то же время уже бывший президент страны Саломе Зурабшвили заявила, что покинет президентскую резиденцию, но продолжит свою общественно-политическую деятельность в качестве "легитимного президента".

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мультимедиа, видео, грузия, михаил кавелашвили, политика, видео-новости из грузии, видео