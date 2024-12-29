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Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии
Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии
Sputnik Грузия
Параллельно с брифингом Зурабишвили в здании парламента проходит инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили 29.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Саломе Зурабишвили приняла решение покинуть резиденцию президента Грузии – Дворец Орбелиани, заявив, что уносит с собой легитимность. Параллельно с брифингом Зурабишвили в резиденции главы государства в здании парламента проходит инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили. По словам Зурабишвили, сегодня истек срок ультиматума, который она предъявила правящей партии "Грузинская мечта" и ее основателю, почетному председателю Бидзине Иванишвили о назначении даты новых парламентских выборов. "Сюда никто не пришел и мне ответили угрозами и репрессиями", – заявила Зурабишвили. Ровно неделю назад Зурабишвили выразила ультиматум правящей партии "Грузинская мечта" и ее почетному председателю и основателю Бидзине Иванишвили. На тот момент еще действующий президент Грузии дала "Грузинской мечте" неделю для назначения даты новых выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, президент грузии
Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии
11:15 29.12.2024 (обновлено: 12:25 29.12.2024)
Параллельно с брифингом Зурабишвили в здании парламента проходит инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Саломе Зурабишвили приняла решение покинуть резиденцию президента Грузии – Дворец Орбелиани, заявив, что уносит с собой легитимность.
Параллельно с брифингом Зурабишвили в резиденции главы государства в здании парламента проходит инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили.
"Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами", – заявила Зурабишвили на брифинге перед собравшимися сторонниками.
По словам Зурабишвили, сегодня истек срок ультиматума, который она предъявила правящей партии "Грузинская мечта" и ее основателю, почетному председателю Бидзине Иванишвили о назначении даты новых парламентских выборов.
"Сюда никто не пришел и мне ответили угрозами и репрессиями", – заявила Зурабишвили.
Ровно неделю назад Зурабишвили выразила ультиматум правящей партии "Грузинская мечта" и ее почетному председателю и основателю Бидзине Иванишвили. На тот момент еще действующий президент Грузии дала "Грузинской мечте" неделю для назначения даты новых выборов.