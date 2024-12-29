https://sputnik-georgia.ru/20241229/zurabishvili-reshila-pokinut-rezidentsiyu-prezidenta-gruzii-291591752.html

Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии

Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии

Sputnik Грузия

Параллельно с брифингом Зурабишвили в здании парламента проходит инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили 29.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Саломе Зурабишвили приняла решение покинуть резиденцию президента Грузии – Дворец Орбелиани, заявив, что уносит с собой легитимность. Параллельно с брифингом Зурабишвили в резиденции главы государства в здании парламента проходит инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили. По словам Зурабишвили, сегодня истек срок ультиматума, который она предъявила правящей партии "Грузинская мечта" и ее основателю, почетному председателю Бидзине Иванишвили о назначении даты новых парламентских выборов. "Сюда никто не пришел и мне ответили угрозами и репрессиями", – заявила Зурабишвили. Ровно неделю назад Зурабишвили выразила ультиматум правящей партии "Грузинская мечта" и ее почетному председателю и основателю Бидзине Иванишвили. На тот момент еще действующий президент Грузии дала "Грузинской мечте" неделю для назначения даты новых выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, президент грузии