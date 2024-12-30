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Мэрия Тбилиси будет активно бороться за сокращение бездомных животных
Мэрия Тбилиси будет активно бороться за сокращение бездомных животных
Sputnik Грузия
Число бездомных животных в столице на протяжении многих лет остается большой проблемой 30.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-30T12:58+0400
2024-12-30T12:58+0400
2024-12-30T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Новый современный центр по управлению популяцией бездомных животных путем стерилизации открылся в Тбилиси на территории муниципального приюта для животных. Число бездомных животных в Тбилиси на протяжении многих лет остается большой проблемой для жителей столицы. Животные оказываются на улице или естественным путем, либо из-за недобросовестности хозяев, которые избавляются от своих питомцев, выгоняя их на улицу. По его словам, в рамках проекта были организованы и полностью оборудованы отдельные вольеры, лаборатория, операционный блок, послеоперационный зал и другая необходимая инфраструктура. Кроме того, как отметил мэр столицы, новый центр изолирован от существующего здания приюта, и животных туда будут переводить только с целью стерилизации.Власти Грузии уже инициировали в парламент новый закон, но его рассмотрение было отложено из-за разногласий по ряду пунктов, в том числе запрета определенных пород собак и вопроса усыпления животного. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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собаки, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
собаки, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Мэрия Тбилиси будет активно бороться за сокращение бездомных животных
Число бездомных животных в столице на протяжении многих лет остается большой проблемой
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Новый современный центр по управлению популяцией бездомных животных путем стерилизации открылся в Тбилиси на территории муниципального приюта для животных.
Число бездомных животных в Тбилиси на протяжении многих лет остается большой проблемой для жителей столицы. Животные оказываются на улице или естественным путем, либо из-за недобросовестности хозяев, которые избавляются от своих питомцев, выгоняя их на улицу.
"Этот проект позволит нам передать больше животных в приют для стерилизации, что, как известно, является единственным наиболее эффективным и гуманным, опробованным в мире методом сокращения количества безнадзорных животных", – сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, в рамках проекта были организованы и полностью оборудованы отдельные вольеры, лаборатория, операционный блок, послеоперационный зал и другая необходимая инфраструктура.
Кроме того, как отметил мэр столицы, новый центр изолирован от существующего здания приюта, и животных туда будут переводить только с целью стерилизации.
На данный момент в Грузии нет закона, регулирующего вопрос владения домашними животными. Единственной мерой является административное или уголовное наказание за жестокое обращение с животными или несоблюдение правил выгула и владения.
Власти Грузии уже инициировали в парламент новый закон, но его рассмотрение было отложено из-за разногласий по ряду пунктов, в том числе запрета определенных пород собак и вопроса усыпления животного.