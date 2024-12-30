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Президент Венгрии поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии

Президент Венгрии поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии

Sputnik Грузия

Венгрия также готова к расширению совместных с Грузией проектов в рамках стратегического партнерства, заявил Шуйок 30.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-30T18:35+0400

2024-12-30T18:35+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент Венгрии Тамаш Шуйок поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии. Как отмечается в поздравительном письме, Венгрия самым решительным образом защищает нерушимость территориальной целостности и суверенитета Грузии, поддерживает стремление Грузии к европейской интеграции. По его словам, Венгрия также готова к расширению совместных проектов в рамках стратегического партнерства. Шуйок пожелал Кавелашвили здоровья и успехов в ответственной деятельности. Ранее с избранием на пост президента Грузии Михаила Кавелашвили поздравили лидеры Турции, Армении, Азербайджана, Сербии и Беларуси. Кавелашвили принес присягу 29 декабря и стал шестым по счету президентом Грузии. Он сменил на посту первую женщину-президента в истории страны Саломе Зурабишвили. Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы в Грузии впервые прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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