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Президент Венгрии поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии
Президент Венгрии поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии
Sputnik Грузия
Венгрия также готова к расширению совместных с Грузией проектов в рамках стратегического партнерства, заявил Шуйок 30.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-30T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент Венгрии Тамаш Шуйок поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии. Как отмечается в поздравительном письме, Венгрия самым решительным образом защищает нерушимость территориальной целостности и суверенитета Грузии, поддерживает стремление Грузии к европейской интеграции. По его словам, Венгрия также готова к расширению совместных проектов в рамках стратегического партнерства. Шуйок пожелал Кавелашвили здоровья и успехов в ответственной деятельности. Ранее с избранием на пост президента Грузии Михаила Кавелашвили поздравили лидеры Турции, Армении, Азербайджана, Сербии и Беларуси. Кавелашвили принес присягу 29 декабря и стал шестым по счету президентом Грузии. Он сменил на посту первую женщину-президента в истории страны Саломе Зурабишвили. Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы в Грузии впервые прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, венгрия, михаил кавелашвили, политика, президент грузии
новости, грузия, в мире, венгрия, михаил кавелашвили, политика, президент грузии
Президент Венгрии поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии
18:35 30.12.2024 (обновлено: 18:51 30.12.2024)
Венгрия также готова к расширению совместных с Грузией проектов в рамках стратегического партнерства, заявил Шуйок
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент Венгрии Тамаш Шуйок поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии.
Как отмечается в поздравительном письме, Венгрия самым решительным образом защищает нерушимость территориальной целостности и суверенитета Грузии, поддерживает стремление Грузии к европейской интеграции.
"Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили, прошу принять мои поздравления и наилучшие пожелания в связи с избранием на пост президента Грузии. Подтверждаю, что Венгрия готова к двустороннему развитию дружественного сотрудничества между нашими народами", – написал Шуйок.
По его словам, Венгрия также готова к расширению совместных проектов в рамках стратегического партнерства.
Шуйок пожелал Кавелашвили здоровья и успехов в ответственной деятельности.
"Подтверждаю свое искреннее уважение", – говорится в письме.
Ранее с избранием на пост президента Грузии Михаила Кавелашвили поздравили лидеры Турции, Армении, Азербайджана, Сербии и Беларуси.
Кавелашвили принес присягу 29 декабря и стал шестым по счету президентом Грузии. Он сменил на посту первую женщину-президента в истории страны Саломе Зурабишвили.
Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы в Грузии впервые прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300.