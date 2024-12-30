https://sputnik-georgia.ru/20241230/trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-raskryl-taynu-uspekha-komandy-v-2024-godu-291608321.html

Тренер сборной Грузии по футболу раскрыл тайну успеха команды в 2024 году

Тренер сборной Грузии по футболу раскрыл тайну успеха команды в 2024 году

Sputnik Грузия

В ноябре Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, рассчитанный до 2028 года 30.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-30T16:48+0400

2024-12-30T16:48+0400

2024-12-30T16:48+0400

спорт

грузия

новости

вилли саньоль

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1b/251287188_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6b5fc9f70c70c516ef13fd557ad3d0a0.jpg

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Успех сборной Грузии по футболу в 2024 году - это не результат волшебства, а изменение многих мелких деталей, которые принесли результат, рассказал главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль в эфире телеканала "Имеди". Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила тренера сборной Грузии по футболу Вилли Саньоля в десятку лучших тренеров мира по итогам 2024 года. Под его руководством национальная команда сыграла на дебютном чемпионате Европы в Германии и добралась до 1/8 финала. По его словам, раньше болельщики только мечтали об успехах сборной Грузии, но в какой-то момент нужно прекратить мечтать и сделать максимум. "Мы едины, потому что умеем работать, знаем, чего добиваться. Был долгий путь к победе, долгое путешествие, неудачи, взлеты и падения, хорошие и плохие этапы, но все того стоило", - сказал Саньоль. Французский специалист отметил также вклад Федерации футбола Грузии, в общее достижение. В ноябре Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, рассчитанный до 2028 года. Саньоль возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. До того как приехать в Грузию, он являлся главным тренером молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо", летом 2017 года вошел в тренерский штаб "Баварии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу