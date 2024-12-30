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Тренер сборной Грузии по футболу раскрыл тайну успеха команды в 2024 году
Тренер сборной Грузии по футболу раскрыл тайну успеха команды в 2024 году
Sputnik Грузия
В ноябре Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, рассчитанный до 2028 года 30.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-30T16:48+0400
2024-12-30T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Успех сборной Грузии по футболу в 2024 году - это не результат волшебства, а изменение многих мелких деталей, которые принесли результат, рассказал главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль в эфире телеканала "Имеди". Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила тренера сборной Грузии по футболу Вилли Саньоля в десятку лучших тренеров мира по итогам 2024 года. Под его руководством национальная команда сыграла на дебютном чемпионате Европы в Германии и добралась до 1/8 финала. По его словам, раньше болельщики только мечтали об успехах сборной Грузии, но в какой-то момент нужно прекратить мечтать и сделать максимум. "Мы едины, потому что умеем работать, знаем, чего добиваться. Был долгий путь к победе, долгое путешествие, неудачи, взлеты и падения, хорошие и плохие этапы, но все того стоило", - сказал Саньоль. Французский специалист отметил также вклад Федерации футбола Грузии, в общее достижение. В ноябре Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, рассчитанный до 2028 года. Саньоль возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. До того как приехать в Грузию, он являлся главным тренером молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо", летом 2017 года вошел в тренерский штаб "Баварии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
Тренер сборной Грузии по футболу раскрыл тайну успеха команды в 2024 году
В ноябре Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, рассчитанный до 2028 года
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Успех сборной Грузии по футболу в 2024 году - это не результат волшебства, а изменение многих мелких деталей, которые принесли результат, рассказал главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль в эфире телеканала "Имеди".
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила тренера сборной Грузии по футболу Вилли Саньоля в десятку лучших тренеров мира по итогам 2024 года. Под его руководством национальная команда сыграла на дебютном чемпионате Европы в Германии и добралась до 1/8 финала.
"У нас нет формулы успеха. Это не волшебство, а изменение многих мелких деталей, которые сделали этот успех возможным", — сказал Саньоль.
По его словам, раньше болельщики только мечтали об успехах сборной Грузии, но в какой-то момент нужно прекратить мечтать и сделать максимум.
"Мы едины, потому что умеем работать, знаем, чего добиваться. Был долгий путь к победе, долгое путешествие, неудачи, взлеты и падения, хорошие и плохие этапы, но все того стоило", - сказал Саньоль.
Французский специалист отметил также вклад Федерации футбола Грузии, в общее достижение.
В ноябре Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, рассчитанный до 2028 года.
Саньоль возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. До того как приехать в Грузию, он являлся главным тренером молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо", летом 2017 года вошел в тренерский штаб "Баварии".