https://sputnik-georgia.ru/20241231/dvoynoy-standart---premer-gruzii-o-kritike-pravitelstva-za-torgovye-svyazi-s-rossiey-291618574.html

"Двойной стандарт" - премьер Грузии о критике правительства за торговые связи с Россией

"Двойной стандарт" - премьер Грузии о критике правительства за торговые связи с Россией

Sputnik Грузия

Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии 31.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-31T14:52+0400

2024-12-31T14:52+0400

2024-12-31T20:54+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Критика властей Грузии со стороны бизнеса за ведение прагматичной политики с Россией является двойным стандартом, так как бизнес сам торгует с РФ, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". Более двух тысяч бизнес-компаний в Грузии, включая крупных игроков, поддержали требование проведения повторных парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября. Премьер проводит встречи с предпринимателями и лично знакомит их с видением правительства в связи с текущими процессами. Экс-президент Саломе Зурабишвили, ведущие оппозиционные партии и неправительственные организации утверждают, что выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы. Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между в январе-ноябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,3 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 5%. Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за 11 месяцев 2024 года составила 10,7%. По словам премьера, он встречался с бизнесменами в закрытом формате, так как открытые дискуссии в эфире телеканалов, не устраивает предпринимателей. По словам Кобахидзе, бизнес присоединяется к политическим заявлениям не искренне, не из-за собственных искренних мнений, а из-за собственной политической предвзятости, за которой часто могут стоять какие-то меркантильные расчеты и интересы. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что "Грузинская мечта" повернула внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Сами власти объяснили это решение необходимостью лишить западных бюрократов инструмента шантажа Грузии. Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, россия, политика