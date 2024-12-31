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"Двойной стандарт" - премьер Грузии о критике правительства за торговые связи с Россией
"Двойной стандарт" - премьер Грузии о критике правительства за торговые связи с Россией
Sputnik Грузия
Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии 31.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-31T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Критика властей Грузии со стороны бизнеса за ведение прагматичной политики с Россией является двойным стандартом, так как бизнес сам торгует с РФ, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". Более двух тысяч бизнес-компаний в Грузии, включая крупных игроков, поддержали требование проведения повторных парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября. Премьер проводит встречи с предпринимателями и лично знакомит их с видением правительства в связи с текущими процессами. Экс-президент Саломе Зурабишвили, ведущие оппозиционные партии и неправительственные организации утверждают, что выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы. Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между в январе-ноябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,3 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 5%. Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за 11 месяцев 2024 года составила 10,7%. По словам премьера, он встречался с бизнесменами в закрытом формате, так как открытые дискуссии в эфире телеканалов, не устраивает предпринимателей. По словам Кобахидзе, бизнес присоединяется к политическим заявлениям не искренне, не из-за собственных искренних мнений, а из-за собственной политической предвзятости, за которой часто могут стоять какие-то меркантильные расчеты и интересы. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что "Грузинская мечта" повернула внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Сами власти объяснили это решение необходимостью лишить западных бюрократов инструмента шантажа Грузии. Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, россия, политика
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, россия, политика
"Двойной стандарт" - премьер Грузии о критике правительства за торговые связи с Россией
14:52 31.12.2024 (обновлено: 20:54 31.12.2024)
Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Критика властей Грузии со стороны бизнеса за ведение прагматичной политики с Россией является двойным стандартом, так как бизнес сам торгует с РФ, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
Более двух тысяч бизнес-компаний в Грузии, включая крупных игроков, поддержали требование проведения повторных парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября. Премьер проводит встречи с предпринимателями и лично знакомит их с видением правительства в связи с текущими процессами. Экс-президент Саломе Зурабишвили, ведущие оппозиционные партии и неправительственные организации утверждают, что выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы.
"У них (бизнеса, прим.) есть прямые связи с Россией в плане бизнеса, и это нормально. У нас есть торговые отношения с Россией и бизнес тоже в этом участвует, но когда ты с одной стороны критикуешь власть за прагматичную политику с Россией, и в то же время сам торгуешь с Россией - это двойной стандарт", - заявил Кобахидзе.
Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между в январе-ноябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,3 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 5%.
Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за 11 месяцев 2024 года составила 10,7%.
По словам премьера, он встречался с бизнесменами в закрытом формате, так как открытые дискуссии в эфире телеканалов, не устраивает предпринимателей.
"Закрытая встреча для них комфортна, так как их там можно в чем-то упрекнуть и это не выйдет наружу, но услышать такую критику публично им будет очень трудно. Там будет прямо видно, что на самом деле за их двойными стандартами стоят конкретные политические интересы. Они лучше нас знают, что правда не на их стороне", - отметил он.
По словам Кобахидзе, бизнес присоединяется к политическим заявлениям не искренне, не из-за собственных искренних мнений, а из-за собственной политической предвзятости, за которой часто могут стоять какие-то меркантильные расчеты и интересы.
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что "Грузинская мечта" повернула внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Сами власти объяснили это решение необходимостью лишить западных бюрократов инструмента шантажа Грузии.
Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.
Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.