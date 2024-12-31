https://sputnik-georgia.ru/20241231/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-noyabr-291619145.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за ноябрь

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за ноябрь

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в ноябре 2024 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, а... 31.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-31T22:02+0400

2024-12-31T22:02+0400

2024-12-31T22:02+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2024 года составил 9,4%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в ноябре 2024 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, а также транспорта и складирования. Снижение зафиксировано лишь в секторе обрабатывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Что выросло и на сколько По данным за январь-ноябрь 2024 года, экспорт вырос на 7,9%, а импорт вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 6,5 тысяч новых предприятий, на 8,2% больше, чем в ноябре прошлого года. "Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 10% и составил 13,8 миллиарда лари", – заявил Тодрадзе на брифинге. По информации Тодрадзе, рост в сфере профессиональной, и научно-технической деятельности связан с расширением объема консультационных услуг по вопросам управления бизнесом, а также увеличением доходов бухгалтерских, учетных и аудиторских компаний. Рост в секторе информации и коммуникации в основном был связан с разработкой компьютерных программ, а также расширением IT-консалтинга в целом. Кроме того, рост сектора транспорта и складирования связан с ростом как воздушного, так и сухопутного транспорта. Рост наблюдался как в направлении пассажирских перевозок, так и в направлении транспортной обработки грузов. Рост в сфере торговли был связан с оптовой и розничной торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями, а также ростом оптовой торговли природным газом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"