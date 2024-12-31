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Генсек НАТО поздравил премьер-министра Грузии
Генсек НАТО поздравил премьер-министра Грузии
Sputnik Грузия
До последнего времени основная часть западных политиков игнорировала власти Грузии после выборов в парламент 31.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-31T19:55+0400
2024-12-31T19:55+0400
2024-12-31T22:33+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Новым годом официальным письмом. До последнего времени основная часть западных политиков игнорировала власти Грузии после выборов в парламент. Это давало оппозиции основания говорить, что Запад не признал выборы, и легитимность власти стоит под вопросом. Официальное письмо премьер-министру Грузии, в котором Рютте с наилучшими пожеланиями поздравляет Кобахидзе с Новым годом и желает ему счастливого и успешного года, подписано следующим образом "премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе. Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, нато
Генсек НАТО поздравил премьер-министра Грузии
19:55 31.12.2024 (обновлено: 22:33 31.12.2024)
До последнего времени основная часть западных политиков игнорировала власти Грузии после выборов в парламент
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Новым годом официальным письмом.
До последнего времени основная часть западных политиков игнорировала власти Грузии после выборов в парламент. Это давало оппозиции основания говорить, что Запад не признал выборы, и легитимность власти стоит под вопросом.
Официальное письмо премьер-министру Грузии, в котором Рютте с наилучшими пожеланиями поздравляет Кобахидзе с Новым годом и желает ему счастливого и успешного года, подписано следующим образом "премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира".
С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.
Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются.
Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.