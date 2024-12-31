https://sputnik-georgia.ru/20241231/glave-tsik-gruzii-i-rukovoditelyu-spetsialnoy-sledstvennoy-sluzhby-vydelili-gosokhranu-291616500.html

Главе ЦИК Грузии и руководителю специальной следственной службы выделили госохрану

Главе ЦИК Грузии и руководителю специальной следственной службы выделили госохрану

Sputnik Грузия

Осуществление мер защиты чиновникам обеспечивает Специальная служба государственной охраны 31.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-31T15:55+0400

2024-12-31T15:55+0400

2024-12-31T15:55+0400

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специальная следственная служба

цик грузии

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Председателю Центральной избирательной комиссии Георгию Каландаришвили и главе Специальной следственной службы Коке Кацитадзе будет предоставлена государственная охрана сроком с 1 января по 1 июля 2025 года, говорится в распоряжении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от 26 декабря. В случае с Каландаришвили, главе ЦИК продлили срок предоставления госохраны, которую выделили перед выборами в парламент 26 октября. В распоряжении о назначении государственной охраны председателю ЦИК и главе Специальной следственной службы отмечается, что государственная охрана им должна быть предоставлена в период с 1 января по 1 июля 2025 года, в соответствии с минимальными стандартами государственной защиты и исходя из соответствующих предпосылок. В обоих постановлениях упоминается, что осуществление мер защиты чиновникам обеспечивает Специальная служба государственной охраны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, кока кацитадзе, ираклий кобахидзе, специальная служба государственной охраны, специальная следственная служба, цик грузии