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Главе ЦИК Грузии и руководителю специальной следственной службы выделили госохрану
Главе ЦИК Грузии и руководителю специальной следственной службы выделили госохрану
Sputnik Грузия
Осуществление мер защиты чиновникам обеспечивает Специальная служба государственной охраны 31.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-31T15:55+0400
2024-12-31T15:55+0400
2024-12-31T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Председателю Центральной избирательной комиссии Георгию Каландаришвили и главе Специальной следственной службы Коке Кацитадзе будет предоставлена государственная охрана сроком с 1 января по 1 июля 2025 года, говорится в распоряжении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от 26 декабря. В случае с Каландаришвили, главе ЦИК продлили срок предоставления госохраны, которую выделили перед выборами в парламент 26 октября. В распоряжении о назначении государственной охраны председателю ЦИК и главе Специальной следственной службы отмечается, что государственная охрана им должна быть предоставлена в период с 1 января по 1 июля 2025 года, в соответствии с минимальными стандартами государственной защиты и исходя из соответствующих предпосылок. В обоих постановлениях упоминается, что осуществление мер защиты чиновникам обеспечивает Специальная служба государственной охраны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, кока кацитадзе, ираклий кобахидзе, специальная служба государственной охраны, специальная следственная служба, цик грузии
грузия, новости, политика, кока кацитадзе, ираклий кобахидзе, специальная служба государственной охраны, специальная следственная служба, цик грузии
Главе ЦИК Грузии и руководителю специальной следственной службы выделили госохрану
Осуществление мер защиты чиновникам обеспечивает Специальная служба государственной охраны
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Председателю Центральной избирательной комиссии Георгию Каландаришвили и главе Специальной следственной службы Коке Кацитадзе будет предоставлена государственная охрана сроком с 1 января по 1 июля 2025 года, говорится в распоряжении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от 26 декабря.
В случае с Каландаришвили, главе ЦИК продлили срок предоставления госохраны, которую выделили перед выборами в парламент 26 октября.
В распоряжении о назначении государственной охраны председателю ЦИК и главе Специальной следственной службы отмечается, что государственная охрана им должна быть предоставлена в период с 1 января по 1 июля 2025 года, в соответствии с минимальными стандартами государственной защиты и исходя из соответствующих предпосылок.
В обоих постановлениях упоминается, что осуществление мер защиты чиновникам обеспечивает Специальная служба государственной охраны.