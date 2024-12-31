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Как будет работать общественный транспорт Тбилиси в новогоднюю ночь и Рождество
Как будет работать общественный транспорт Тбилиси в новогоднюю ночь и Рождество
Sputnik Грузия
Измененный график работы касается и ночи 7 января, когда православные жители Тбилиси празднуют Рождество 31.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-31T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси в новогоднюю и рождественскую ночь будет продлена до 03:00 часов, а пассажиры смогут воспользоваться автобусами и метро бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы. Измененный график работы касается и ночи 7 января, когда православные жители Тбилиси празднуют Рождество. Общественный транспорт будет обслуживать пассажиров до 03:00 часов ночи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, новый год, новый год 2024
Как будет работать общественный транспорт Тбилиси в новогоднюю ночь и Рождество
16:44 31.12.2024 (обновлено: 17:21 31.12.2024)
Измененный график работы касается и ночи 7 января, когда православные жители Тбилиси празднуют Рождество
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси в новогоднюю и рождественскую ночь будет продлена до 03:00 часов, а пассажиры смогут воспользоваться автобусами и метро бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы.
"Как всегда в новогоднюю ночь столичный общественный транспорт будет работать в продленном режиме. Продленный режим коснется как метро, так и автобусов. Общественный транспорт 1 января будет обслуживать пассажиров до 03:00", – говорится в сообщении.
Измененный график работы касается и ночи 7 января, когда православные жители Тбилиси празднуют Рождество. Общественный транспорт будет обслуживать пассажиров до 03:00 часов ночи.