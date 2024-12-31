https://sputnik-georgia.ru/20241231/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-tbilisi-v-novogodnyuyu-noch-i-rozhdestvo-291616965.html

Как будет работать общественный транспорт Тбилиси в новогоднюю ночь и Рождество

Как будет работать общественный транспорт Тбилиси в новогоднюю ночь и Рождество

Sputnik Грузия

Измененный график работы касается и ночи 7 января, когда православные жители Тбилиси празднуют Рождество 31.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-31T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси в новогоднюю и рождественскую ночь будет продлена до 03:00 часов, а пассажиры смогут воспользоваться автобусами и метро бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы. Измененный график работы касается и ночи 7 января, когда православные жители Тбилиси празднуют Рождество. Общественный транспорт будет обслуживать пассажиров до 03:00 часов ночи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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