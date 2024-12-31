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Какой будет погода в Грузии на Новый год
Какой будет погода в Грузии на Новый год
Sputnik Грузия
В Тбилиси на новогодние праздники осадков не ожидается 31.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-31T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Дожди и снег в высокогорных районах ожидаются в Грузии в первые дни Нового года, а со 2 января синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в ближайшие несколько дней осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 31 декабря и 1 января пройдут дожди, а уже со 2 января осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +12, +14 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 31 декабря и 1 января местами пройдут дожди, а со 2 января ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +13, +15 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) до 2 января местами будет дождливая погода, после этого в последующие несколько дней осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +8, +10 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): 31 декабря и 1 января местами будет идти снег, а со 2 января ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит -1, -3 градуса. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 31 декабря местами пройдет дождь, а 1-3 января погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +5, +10 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода преимущественно будет без осадков. Температура воздуха днем составит +10, +12 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) до 2 января ожидается снег. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) до 2 января местам будет идти снег, а со 2 января погода будет преимущественно ясная. Температура воздуха днем составит 0,+5 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, новый год 2024, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, западная грузия, восточная грузия
погода, новый год 2024, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, западная грузия, восточная грузия
Какой будет погода в Грузии на Новый год
11:54 31.12.2024 (обновлено: 13:09 31.12.2024)
В Тбилиси на новогодние праздники осадков не ожидается
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Дожди и снег в высокогорных районах ожидаются в Грузии в первые дни Нового года, а со 2 января синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси в ближайшие несколько дней осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 31 декабря и 1 января пройдут дожди, а уже со 2 января осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +12, +14 градусов.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 31 декабря и 1 января местами пройдут дожди, а со 2 января ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +13, +15 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) до 2 января местами будет дождливая погода, после этого в последующие несколько дней осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +8, +10 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): 31 декабря и 1 января местами будет идти снег, а со 2 января ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит -1, -3 градуса.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 31 декабря местами пройдет дождь, а 1-3 января погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +5, +10 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода преимущественно будет без осадков. Температура воздуха днем составит +10, +12 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) до 2 января ожидается снег. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) до 2 января местам будет идти снег, а со 2 января погода будет преимущественно ясная. Температура воздуха днем составит 0,+5 градусов.