https://sputnik-georgia.ru/20241231/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-na-novyy-god-291615798.html

Какой будет погода в Грузии на Новый год

Какой будет погода в Грузии на Новый год

Sputnik Грузия

В Тбилиси на новогодние праздники осадков не ожидается 31.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-31T11:54+0400

2024-12-31T11:54+0400

2024-12-31T13:09+0400

погода

новый год 2024

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

тбилиси

западная грузия

восточная грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23890/08/238900869_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9a521f50b1fd495b4f0a3d9b1a1df04b.jpg

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Дожди и снег в высокогорных районах ожидаются в Грузии в первые дни Нового года, а со 2 января синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в ближайшие несколько дней осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 31 декабря и 1 января пройдут дожди, а уже со 2 января осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +12, +14 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 31 декабря и 1 января местами пройдут дожди, а со 2 января ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +13, +15 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) до 2 января местами будет дождливая погода, после этого в последующие несколько дней осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +8, +10 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): 31 декабря и 1 января местами будет идти снег, а со 2 января ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит -1, -3 градуса. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 31 декабря местами пройдет дождь, а 1-3 января погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +5, +10 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода преимущественно будет без осадков. Температура воздуха днем составит +10, +12 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) до 2 января ожидается снег. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) до 2 января местам будет идти снег, а со 2 января погода будет преимущественно ясная. Температура воздуха днем составит 0,+5 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

западная грузия

восточная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, новый год 2024, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, западная грузия, восточная грузия