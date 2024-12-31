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Политические итоги уходящего 2024 года – видео

Политические итоги уходящего 2024 года – видео

Sputnik Грузия

Новые законы, парламентские выборы, акции протеста, попытка проведения "Майдана" в Грузии – это многие, но не все события, которые произошли в стране в... 31.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-31T18:49+0400

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Редакция Sputnik Грузия решила вспомнить самые яркие из них и еще раз их пересказать их в последнем репортаже 2024 года.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, итоги года, политика, политика, грузия, видео