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Политические итоги уходящего 2024 года – видео
Политические итоги уходящего 2024 года – видео
Sputnik Грузия
Новые законы, парламентские выборы, акции протеста, попытка проведения "Майдана" в Грузии – это многие, но не все события, которые произошли в стране в... 31.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-31T18:49+0400
2024-12-31T18:49+0400
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Редакция Sputnik Грузия решила вспомнить самые яркие из них и еще раз их пересказать их в последнем репортаже 2024 года.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, итоги года, политика, политика, грузия, видео
Политические итоги уходящего 2024 года – видео
18:49 31.12.2024 (обновлено: 19:15 31.12.2024)
Новые законы, парламентские выборы, акции протеста, попытка проведения "Майдана" в Грузии – это многие, но не все события, которые произошли в стране в уходящем году
Редакция Sputnik Грузия решила вспомнить самые яркие из них и еще раз их пересказать их в последнем репортаже 2024 года.