https://sputnik-georgia.ru/20241231/samye-zapominayuschiesya-sportivnye-sobytiya-gruzii-2024-goda-291618749.html

Самые запоминающиеся спортивные события Грузии 2024 года

Самые запоминающиеся спортивные события Грузии 2024 года

Sputnik Грузия

Уходящий год запомнился жителям Грузии не только политическими перипетиями, но и важными спортивными событиями, которые собирали на стадионах, у экранов... 31.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-31T21:16+0400

2024-12-31T21:16+0400

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спорт

грузия

обзоры

илья топурия

мераб двалишвили

георгий мамардашвили

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1. Исторический выход сборной Грузии по футболу на дебютный чемпионат Европы Мало кто верил, но мечта болельщиков нескольких поколений наконец-то исполнится 26 марта 2024 года – сборная Грузии, благодаря победе в плей-офф Лиги наций над командой Греции, пробилась на дебютный чемпионат Европы по футболу в Германии. Стадион "Динамо" в Тбилиси был забит до отказа. Основное время встречи не смогло выявить победителя. Судьба путевки решалась в серии послематчевых пенальти. И тут вся надежда была на вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили, который буквально за год превратился в одного из лучших вратарей мира. Мамардашвили оправдал ожидания болельщиков и отразил удар Анастасиоса Бакасетосаса. Для исполнения решающего удара от сборной Грузии к мячу подошел защитник Ника Квеквескири… Удар и мяч в воротах Влаходимоса! Грузия пробилась на исторический и долгожданный Евро. Ликовала вся страна. Люди поздравляли друг друга на улицах, в транспорте, на работе. Правительство приняло решение наградить игроков и тренерский штаб сборной орденами и медалями. Такого страна не помнила после 13 мая 1981 года, когда тбилисское "Динамо" выиграло Кубок кубков. А дальше был сам чемпионат и сложнейшая группа с Чехией, Турцией и Португалией. Сборная Грузии смогла обыграть Португалию, сыграть вничью с Чехией и, несмотря на проигрыш Турции, выйти из группы и сыграть с Испанией в 1/8 финала. Кроме того, одним из лучших бомбардиров чемпионата стал Георгий Микаутадзе. А Георгий Мамардашвили записал на свой счет 29 сейвов, что стало лучшим показателем среди голкиперов на континентальном первенстве. На родине игроков встречали как победителей Евро. Автобус с футболистами проехал по главным проспектам Тбилиси до площади Свободы, где игроков уже ждали десятки тысяч благодарных болельщиков. 2. Победа Ильи Топурия и первый для Грузии чемпионский пояс UFC Илья Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, стал первым грузином, который смог выиграть чемпионский пояс UFC. В борьбе за пояс в полулегком весе 18 февраля он легко победил австралийца Александра Волкановски. Грузинский боец, который живет и тренируется в Испании, стал самым молодым чемпионом UFC. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой. Кроме того, Топурия получил миллион лари от правительства Грузии. Часть суммы он решил потратить на благотворительность. Позже Топурия продемонстрировал свой пояс грузинским болельщикам перед матчем между сборными Грузии и Греции 26 марта в финале плей-офф Лиги наций. Спустя восемь месяцев Топурия защитил свой пояс в поединке против титулованного американца Макса Холлоуэя. За всю свою 12-летнюю карьеру в UFC Холлоуэй потерпел первое поражение нокаутом. На счету Ильи Топурия 16 побед в 16 поединках, проведенных в смешанных единоборствах. 3. Чемпионский пояс UFC Мераба Двалишвили Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили 15 сентября стал чемпион UFC в легчайшей весовой категории. Он стал вторым грузином, которому удалось выиграть чемпионский пояс следом за Ильей Топурия. Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский боец лидировал на протяжении всего поединка. Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина"). Правительство Грузии в сентябре выделило Двалишвили миллион лари в качестве премии. По решению бойца, средства полностью будут потрачены на благотворительность, развитие MMA и спорта в Грузии. 4. Третье олимпийское золото тяжелоатлета Лаши Талахадзе Лаша Талахадзе стал первым спортсменом в истории независимой Грузии, трижды ставшим олимпийским чемпионом. Тяжелоатлет завоевал свою третью олимпийскую золотую медаль в соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин в весовой категории +102 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он поднял 215 кг в рывке и 255 кг в толчке, что в сумме составило 470 кг. Перед Олимпиадой Талахадзе мучали травмы, и он даже пропустил континентальное первенство в Софии, решив не рисковать здоровьем перед главным событием четырехлетия. Талахадзе завоевал свое первое золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году в 22 года. Второе золото на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Перед парламентскими выборами 2024 года Талахадзе присоединился к правящей партии "Грузинская мечта" и по результатам голосования стал депутатом парламента Грузии. 5. Успех паралимпийцев и рекордное число медалей Грузинские паралимпийцы на Олимпиаде–2024 в Париже заработали рекордное для страны количество медалей: одно золото, четыре серебра и четыре бронзы. Паралимпиада прошла с 28 августа по 8 сентября. В составе сборной Грузии выступили 14 параспортсменов в шести видах спорта. Паралимпийские игры 2024 года завершились ярким шоу. На трибунах стадиона "Стад де Франс" в парижском пригороде Сен-Дени за церемонией наблюдали 64 тысячи зрителей и миллионы болельщиков у экранов телевизоров. После возвращения на родину призеры и победители паралимпиады получили госнаграды и денежные премии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, обзоры, илья топурия, мераб двалишвили, георгий мамардашвили