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Страшное ДТП на востоке Грузии и драка с госпитализацией - МВД распространило заявление
Страшное ДТП на востоке Грузии и драка с госпитализацией - МВД распространило заявление
Sputnik Грузия
За рулем автомобиля, который сбил двух подростков, сидел 21-летний водитель 31.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-31T13:51+0400
2024-12-31T13:51+0400
2024-12-31T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Несколько полицейских и восемь граждан пострадали в результате стычки в селе Нахидури района Болниси (регион Кахети), которая последовала за ДТП, унесшим жизни двух подростков, говорится в заявлении министерства внутренних дел Грузии. Минувшей ночью на центральной трассе Марнеули-Болниси водитель насмерть сбил двух несовершеннолетних. После ДТП на месте собрались местные жители и ситуация накалилась. Конфликт возник как между людьми, собравшимися на месте ДТП, так и между гражданами и полицией, находившимися на месте для обеспечения общественного порядка, сообщили в ведомстве. По информации МВД, собравшиеся перевернули автомобиль, сбивший подростков, а также карету скорой помощи. По данным СМИ, в карете находился виновник ДТП. Кроме того, были повреждены автомобили других людей, находившихся на месте. Для того, чтоб разрядить ситуацию на место происшествия оперативно прибыли представители различных подразделений МВД, включая сотрудников патрульной полиции, криминального департамента и департамента особых поручений. В результате конфликта различные травмы получили несколько сотрудников МВД и восемь гражданских лиц, которым была оказана соответствующая медицинская помощь. Часть из них до сих пор остаются медицинских учреждениях, говорится в заявлении ведомства. По информации руководителя отделения скорой помощи Центральной больницы Болниси Отара Кебадзе, восемь из десяти человек, пострадавших в результате конфликта в селе Нахидури, уже покинули медицинское учреждение. "Доставили десять пациентов, двое из них проходят лечение в нашей клинике, а восемь были выписаны. Они были выписаны с различными травмами, и было рекомендовано дальнейшее амбулаторное лечение", - заявил Кебадзе. Один из пациентов переведен в палату, другого вскоре переведут в отделение интенсивной терапии, отметил он. "У них серьезные травмы, и поэтому они остаются на лечении", - отметил Кебадзе. По информации МВД, 21-летний водитель, участвовавший в ДТП уже задержан. Следствием установлено, что авария произошла, когда он передвигался по дороге вместе с четырьмя пассажирами. Водитель насмерть сбил двух несовершеннолентних пешеходов. Один из них погиб на месте, а второй позже в больнице. Следствие ведется по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, болниси
происшествия, грузия, новости, болниси
Страшное ДТП на востоке Грузии и драка с госпитализацией - МВД распространило заявление
За рулем автомобиля, который сбил двух подростков, сидел 21-летний водитель
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Несколько полицейских и восемь граждан пострадали в результате стычки в селе Нахидури района Болниси (регион Кахети), которая последовала за ДТП, унесшим жизни двух подростков, говорится в заявлении министерства внутренних дел Грузии.
Минувшей ночью на центральной трассе Марнеули-Болниси водитель насмерть сбил двух несовершеннолетних. После ДТП на месте собрались местные жители и ситуация накалилась.
Конфликт возник как между людьми, собравшимися на месте ДТП, так и между гражданами и полицией, находившимися на месте для обеспечения общественного порядка, сообщили в ведомстве.
По информации МВД, собравшиеся перевернули автомобиль, сбивший подростков, а также карету скорой помощи. По данным СМИ, в карете находился виновник ДТП. Кроме того, были повреждены автомобили других людей, находившихся на месте.
"Собравшиеся не позволяли пассажирам транспортного средства, участвовавшего в ДТП, свободно передвигаться, а также препятствовали правоохранителям в проведении следственных действий, при этом не давали врачам скорой медицинской помощи возможность работать", - говорится в заявлении
МВД.
Для того, чтоб разрядить ситуацию на место происшествия оперативно прибыли представители различных подразделений МВД, включая сотрудников патрульной полиции, криминального департамента и департамента особых поручений.
В результате конфликта различные травмы получили несколько сотрудников МВД и восемь гражданских лиц, которым была оказана соответствующая медицинская помощь. Часть из них до сих пор остаются медицинских учреждениях, говорится в заявлении ведомства.
По информации руководителя отделения скорой помощи Центральной больницы Болниси Отара Кебадзе, восемь из десяти человек, пострадавших в результате конфликта в селе Нахидури, уже покинули медицинское учреждение.
"Доставили десять пациентов, двое из них проходят лечение в нашей клинике, а восемь были выписаны. Они были выписаны с различными травмами, и было рекомендовано дальнейшее амбулаторное лечение", - заявил Кебадзе.
Один из пациентов переведен в палату, другого вскоре переведут в отделение интенсивной терапии, отметил он.
"У них серьезные травмы, и поэтому они остаются на лечении", - отметил Кебадзе.
По информации МВД, 21-летний водитель, участвовавший в ДТП уже задержан. Следствием установлено, что авария произошла, когда он передвигался по дороге вместе с четырьмя пассажирами. Водитель насмерть сбил двух несовершеннолентних пешеходов. Один из них погиб на месте, а второй позже в больнице.
Следствие ведется по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".