https://sputnik-georgia.ru/20250101/astronomicheskiy-kalendar-kakie-yarkie-yavleniya-podarit-nebo-v-2025-godu-291627139.html

Астрономический календарь: какие яркие явления подарит небо в 2025 году?

Астрономический календарь: какие яркие явления подарит небо в 2025 году?

Sputnik Грузия

Астрономический календарь 2025 года богат яркими небесными явлениями – в течение 12 месяцев необъятная вселенная порадует землян сказочными звездопадами... 01.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-01T19:09+0400

2025-01-01T19:09+0400

2025-01-01T19:09+0400

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Какие яркие явления подарит небо жителям земли – подробный астрономический календарь на 2025 год, читайте в материале Sputnik Грузия.Астрономический календарь Земляне в 2025-м увидят полные лунные и частные солнечные затмения. По астрономическому календарю в 2025 году произойдут два лунных и два солнечных затмения. Солнечные затмения приходятся на мартовское и сентябрьское новолуния, а лунные – на мартовское и сентябрьское полнолуния. Солнечные Солнечное затмение – астрономическое явление, во время которого Луна закрывает частично или полностью солнечный диск. Это явление наблюдается, когда Солнце, Луна и наша планета выстраиваются в одну прямую, создавая впечатление, что естественный спутник Земли затмевает собой светило. Первое частное солнечное затмение в 2025 году произойдет 29 марта и будет наблюдаться в созвездии Рыбы. Общая продолжительность явления составит около 4 часов. Второе частное солнечное затмение ожидается 21 сентября – небесное явление можно будет наблюдаться в созвездии Девы. Общая продолжительность события составит около четырех с половиной часов. Лунные Лунные затмения можно наблюдать в момент полнолуния, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну прямую, а земная тень ложится в это время на Луну. Лунные затмения бывают полные и частные, в зависимости от того, земная тень покрывает полностью или частично лунный диск. В 2025 году произойдет два лунных затмения. Полное лунное затмение ожидается 14 марта и будет наблюдаться в созвездии Лев на границе с Девой. Общая продолжительность явления составит шесть часов. Второе полное лунное затмение произойдет 7 сентября – затмение будет наблюдаться в созвездии Водолея. Общая продолжительность события составит около пяти с половиной часов. Суперлуния Суперлуние – астрономическое явление, которое можно увидеть в момент максимального сближения Луны с нашей планетой. В это время Луна имеет красноватый оттенок, что в древности наводило на людей ужас. Самые крупные полнолуния 2025 года земляне смогут наблюдать 5 ноября и 5 декабря. Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны произойдет 5 ноября, поэтому именно в это время жители Земли смогут наблюдать Суперлуну – самую большую полную Луну 2025 года. Звездопады Увидеть красивое астрономическое явление – звездопад и, конечно же, загадать желание, мечтает каждый житель Земли. И такая возможность у землян в 2025 году будет неоднократно. Первый звездопад в 2025-м – Квадрантиды. Метеоритный поток с радиантом в созвездии Волопаса длится всего шесть дней – с 1 по 6 января. Наибольшей активности по астрономическому календарю он достигает в ночь с 3 на 4 число – в это время наблюдается от 60 до 200 метеоров в час. Это астрономическое явление увидят жители Северного полушария. Лириды Звездопад Лириды с радиантом в созвездие Лиры ежегодно можно увидеть с 16 по 25 апреля. Пик активности звездопада обычно наступает 22-23 апреля, а общая интенсивность составляет 15-20 метеоров в час. Лириды, которые упоминается еще до нашей эры, астрономы считают одним из самых древних метеорных потоков. Ярким небесным явлением смогут насладиться жители Северного полушария. Аквариды Звездопад Аквариды с радиантом в созвездии Водолея – это еще одно яркое небесное событие, которое земляне увидят в первых числа мая. По астрономическому календарю, пик активности звездопада начинается сразу после прохождения метеорного потока Лириды и достигает максимума 6-7 мая. На пике активности Аквариды подарят до 60-70 метеоров за час. Падающие звезды лучше всего видны в Южном полушарии. Персеиды Звездопад Персеиды — один из самых популярных метеорных потоков, прольется на Землю с 10 по 20 августа. Пик активности звездопада Персеиды наступает 12-14 августа, на пике активности и достигает до 100 метеоров в час. Это яркое небесное событие смогут увидеть жители Северного полушария. Прародителем звездопада Персеиды является комета Свифта-Таттла: она приближается к нашей планете примерно один раз в 135 лет. В последний раз это произошло в 1992. Тауриды Тауриды — один из продолжительных звездопадов года. Их можно увидеть с 7 сентября по 10 декабря. Пик активности звездопада обычно приходится на 4-6 ноября. Яркие и крупные метеоры Таурид хорошо видны на ночном небе, хотя интенсивность достаточно низкая — не более 5-10 метеоров в час. Тауриды любители астрономических событий могут увидеть, как в Северном, так и Южном полушарии, но в разное время. Ориониды Красивый звездопад Ориониды земляне ежегодно могут наблюдать со 2-го октября по 7-ое ноября. Пик активности звездопада, с радиантом в созвездии Ориона, обычно выпадает на 21-22 октября, а средняя интенсивность не превышает 20-25 метеоров в час. Увидеть красивое астрономическое явление могут жители всей планеты, однако в Северном полушарии, где Орион лучше виден, насладятся более ярким зрелище. Леониды Звездопад Леониды ежегодно наблюдают 6-30 ноября. Метеорный поток с радиант в созвездии Льва известен своими яркими и обильными вспышками. Пик активности Леонид, по астрономическому календарю, выпадает на 17-18 ноября – в этот период яркий звездопад подарит не более 15 метеоров в час. Леониды обычно наблюдают из любой точки Земли, однако более яркое небесное событие увидят в Северном полушарии. Геминиды Красивый и яркий звездопад Геминиды ежегодно наблюдают 7-18 декабря. Максимальной интенсивности метеорный поток с радиантом в созвездии Близнецы достигает 13-14 декабря – в это время можно увидеть до 120 ярких метеоров в час. Звездопад виден из любой точки земного шара, но особенно яркое астрономическое явление Геминиды подарят населению Северного полушария. Урсиды Метеорный поток Урсиды – последний звездопад года с радиантом в созвездии Малой Медведицы. По астрономическому календарю, звездопад прольется на Землю 17 декабря и продлится примерно семь дней. Пика активности Урсиды обычно достигают 21-22 декабря. Увидеть звездопад можно только в Северном полушарии. Интенсивность метеорного потока невелика, до 10 метеоров в час. Материал подготовлен на основе открытых источников

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