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Депутаты парламента Грузии будут получать больше

Депутаты парламента Грузии будут получать больше

Sputnik Грузия

По предварительным подсчетам, зарплата рядового депутата увеличится на 3,6 тысячи лари и составит 8,25 тысячи лари 01.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-01T18:08+0400

2025-01-01T18:08+0400

2025-01-01T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Новая система расчета зарплат депутатов вступила в силу с 1 января 2025 года, что позволит парламентариям получать более высокую зарплату.Зарплата депутата теперь будет состоять из базового оклада чиновника, определенного на конкретный год государственным бюджетом, умноженного на определенный коэффициент, в зависимости от статуса депутата. Базовый оклад определен на 2025 год в размере 1 460 лари.Коэффициент, на который будет умножаться оклад, для обычного депутата парламента составит 7, для заместителя председателя комитета или председателя фракции – 7,2, для первого заместителя председателя комитета или председателя фракции – 7,4.В случае председателя комитета или фракции коэффициент, на который будет умножаться оклад, составит 7,6, в случае заместителя председателя парламента – 7,8, в случае первого заместителя председателя парламента – 8, а в случае председателя парламента – 8,5.Таким образом, по предварительным подсчетам, зарплата рядового депутата увеличится на 3,6 тысячи лари и составит 8,25 тысячи лари, а председателя парламента – на 3,3 тысячи лари и составит 10 тысяч лари.При этом, согласно поправкам, с 1 января 2025 года увеличится с 15 до 20 тысяч лари единоразовая помощь семье депутата в случае его гибели от нападения.Кроме того, с 10 до 15 тысяч лари увеличится единоразовая помощь семье депутата в случае его смерти и в том случае, если его признают лицом с ОВЗ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, тбилиси, парламент грузии, зарплата