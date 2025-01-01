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Мира всем - Илия II поздравил жителей Грузии с Новым годом
Мира всем - Илия II поздравил жителей Грузии с Новым годом
Sputnik Грузия
Мы должны помнить, что будущее человека и нации должно быть мирным, заявил Католикос-Патриарх 01.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-01T00:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил жителей страны с Новым 2025 годом и пожелал всем мира. "Мы должны помнить, что будущее человека и нации должно быть мирным. Мир вам всем. Давайте возблагодарим Бога. Аминь!", — сказал Илия II. Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, новый год, новый год 2025
грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, новый год, новый год 2025
Мира всем - Илия II поздравил жителей Грузии с Новым годом
00:32 01.01.2025 (обновлено: 01:03 01.01.2025)
Мы должны помнить, что будущее человека и нации должно быть мирным, заявил Католикос-Патриарх
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил жителей страны с Новым 2025 годом и пожелал всем мира.
"Мы должны помнить, что будущее человека и нации должно быть мирным. Мир вам всем. Давайте возблагодарим Бога. Аминь!", — сказал Илия II.
Католикос-Патриарх Всея Грузии – выдающийся религиозный лидер и общественный деятель XX-XXI веков.
При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.
При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.