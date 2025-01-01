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Насколько вырастет финансирование Минздрава Грузии в 2025 году
Насколько вырастет финансирование Минздрава Грузии в 2025 году
Sputnik Грузия
Финансирование программы всеобщего здравоохранения в 2025 году увеличится на 185 миллионов лари 01.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-01T10:52+0400
2025-01-01T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Финансирование Минздрава Грузии в 2025 году увеличится на 237 миллионов лари и превысит 8 миллиардов 800 миллионов, что является беспрецедентно высоким показателем поддержки ведомства, заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге. Парламент Грузии 10 декабря одобрил проект государственного бюджета на 2025 год, расходы которого превысят 27 миллиардов лари. В частности, финансирование программы всеобщего здравоохранения в 2025 году увеличится на 185 миллионов лари. Кроме того, в 2025 году бюджет госпрограммы социальной реабилитации и ухода за детьми увеличится на 25% и составит 95 млн лари. Как отметил министр, бюджет Минздрава на 2024 год был беспрецедентно большим. Плановый бюджет министерство выполнило в полном объеме, на 100%. "Поставленные задачи министерством выполнены практически в полном объеме, на 100%, в результате чего бюджет исполнен на 100%. Все расходы, которые были предусмотрены для беженцев, пациентов, социально нуждающихся людей, все эти расходы были четко и полностью выполнены государством для их поддержки", – сказал Сарджвеладзе. Министр здравоохранения поблагодарил доноров "Фонда солидарности" за благотворительность, пожелав им успехов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, бюджет грузии, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, экономика, бюджет грузии, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Насколько вырастет финансирование Минздрава Грузии в 2025 году
Финансирование программы всеобщего здравоохранения в 2025 году увеличится на 185 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Финансирование Минздрава Грузии в 2025 году увеличится на 237 миллионов лари и превысит 8 миллиардов 800 миллионов, что является беспрецедентно высоким показателем поддержки ведомства, заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге.
Парламент Грузии 10 декабря одобрил проект государственного бюджета на 2025 год, расходы которого превысят 27 миллиардов лари.
"Расходы на здравоохранение вырастут на 237 миллионов и превысят 8 миллиардов 800 миллионов, что является беспрецедентно высокой поддержкой для пациентов и сферы здравоохранения в целом", – сказал Сарджвеладзе.
В частности, финансирование программы всеобщего здравоохранения в 2025 году увеличится на 185 миллионов лари.
Кроме того, в 2025 году бюджет госпрограммы социальной реабилитации и ухода за детьми увеличится на 25% и составит 95 млн лари.
"У нас есть программа, связанная с социальной поддержкой, уходом за детьми. В 2024 году из бюджета на нужды примерно 40 тысяч бенефициаров было потрачено 76 млн лари. В следующем году практически для такого же количества бенефициаров запланировано увеличение на 25%, а бюджет программы составит 95 миллионов лари", – сказал Сарджвеладзе.
Как отметил министр, бюджет Минздрава на 2024 год был беспрецедентно большим. Плановый бюджет министерство выполнило в полном объеме, на 100%.
"Поставленные задачи министерством выполнены практически в полном объеме, на 100%, в результате чего бюджет исполнен на 100%. Все расходы, которые были предусмотрены для беженцев, пациентов, социально нуждающихся людей, все эти расходы были четко и полностью выполнены государством для их поддержки", – сказал Сарджвеладзе.
Министр здравоохранения поблагодарил доноров "Фонда солидарности" за благотворительность, пожелав им успехов.