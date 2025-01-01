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Насколько вырастет финансирование Минздрава Грузии в 2025 году

Насколько вырастет финансирование Минздрава Грузии в 2025 году

Sputnik Грузия

Финансирование программы всеобщего здравоохранения в 2025 году увеличится на 185 миллионов лари 01.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Финансирование Минздрава Грузии в 2025 году увеличится на 237 миллионов лари и превысит 8 миллиардов 800 миллионов, что является беспрецедентно высоким показателем поддержки ведомства, заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге. Парламент Грузии 10 декабря одобрил проект государственного бюджета на 2025 год, расходы которого превысят 27 миллиардов лари. В частности, финансирование программы всеобщего здравоохранения в 2025 году увеличится на 185 миллионов лари. Кроме того, в 2025 году бюджет госпрограммы социальной реабилитации и ухода за детьми увеличится на 25% и составит 95 млн лари. Как отметил министр, бюджет Минздрава на 2024 год был беспрецедентно большим. Плановый бюджет министерство выполнило в полном объеме, на 100%. "Поставленные задачи министерством выполнены практически в полном объеме, на 100%, в результате чего бюджет исполнен на 100%. Все расходы, которые были предусмотрены для беженцев, пациентов, социально нуждающихся людей, все эти расходы были четко и полностью выполнены государством для их поддержки", – сказал Сарджвеладзе. Министр здравоохранения поблагодарил доноров "Фонда солидарности" за благотворительность, пожелав им успехов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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