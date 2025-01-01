https://sputnik-georgia.ru/20250101/novyy-god-dolzhen-stat-godom-mira-i-edinstva--prezident-gruzii-pozdravil-naselenie-291621196.html

Новый год должен стать годом мира и единства – президент Грузии поздравил население

Новый год должен стать годом мира и единства – президент Грузии поздравил население

Sputnik Грузия

Президент отметил, что любовь должна быть главным в жизни Грузии 01.01.2025, Sputnik Грузия

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новый год 2025

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Будущий 2025 год станет годом победы добра над злом и годом объединения грузинского народа, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Он поздравил жителей Грузии с Новым годом и пожелал исполнения их желаний. "Мои дорогие граждане Грузии, поздравляю вас с Новым годом. Желаю мира, счастья и радости. С особой любовью хочу поздравить наших маленьких. Я желаю вам, чтобы эта волшебная новогодняя ночь была бы для них началом исполнения мечтаний желаний. Пусть новый год 2025 год войдет в семью каждого из нас с любовью, теплом и радостью", - сказал Кавелашвили. Он поздравил также жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). "Пусть новый год будет началом нашего единого, счастливого будущего", - сказал Кавелашвили. Он отметил, что любовь должна быть главным в жизни Грузии. Пусть будет 2025 год годом большой любви и единства грузин, добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, новый год, новый год 2025