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Новый год должен стать годом мира и единства – президент Грузии поздравил население
Новый год должен стать годом мира и единства – президент Грузии поздравил население
Sputnik Грузия
Президент отметил, что любовь должна быть главным в жизни Грузии 01.01.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Будущий 2025 год станет годом победы добра над злом и годом объединения грузинского народа, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Он поздравил жителей Грузии с Новым годом и пожелал исполнения их желаний. "Мои дорогие граждане Грузии, поздравляю вас с Новым годом. Желаю мира, счастья и радости. С особой любовью хочу поздравить наших маленьких. Я желаю вам, чтобы эта волшебная новогодняя ночь была бы для них началом исполнения мечтаний желаний. Пусть новый год 2025 год войдет в семью каждого из нас с любовью, теплом и радостью", - сказал Кавелашвили. Он поздравил также жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). "Пусть новый год будет началом нашего единого, счастливого будущего", - сказал Кавелашвили. Он отметил, что любовь должна быть главным в жизни Грузии. Пусть будет 2025 год годом большой любви и единства грузин, добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, новый год, новый год 2025
грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, новый год, новый год 2025

Новый год должен стать годом мира и единства – президент Грузии поздравил население

00:16 01.01.2025
© Government of Georgia Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2025
© Government of Georgia
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Президент отметил, что любовь должна быть главным в жизни Грузии
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Будущий 2025 год станет годом победы добра над злом и годом объединения грузинского народа, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
"Я верю, что это будет год победы добра над злом, годом объединения и усиления нашего общества. Общество объединяется вокруг нашей родины, и примером этому должны быть политики, чтобы они тоже смогли найти общий язык для лучшего будущего нашей страны", - сказал Кавелашвили.
Он поздравил жителей Грузии с Новым годом и пожелал исполнения их желаний.
"Мои дорогие граждане Грузии, поздравляю вас с Новым годом. Желаю мира, счастья и радости. С особой любовью хочу поздравить наших маленьких. Я желаю вам, чтобы эта волшебная новогодняя ночь была бы для них началом исполнения мечтаний желаний. Пусть новый год 2025 год войдет в семью каждого из нас с любовью, теплом и радостью", - сказал Кавелашвили.
Он поздравил также жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
"Пусть новый год будет началом нашего единого, счастливого будущего", - сказал Кавелашвили.
Он отметил, что любовь должна быть главным в жизни Грузии.
"Именно на любви и взаимоуважении мы должны основывать наше будущее единство. На такой бескорыстной любви, как грузинские бабушки и дедушки любят своих внуков и таком уважение, которое в традиционной грузинской семье проявляется в отношении бабушек и дедушек", - сказал Кавелашвили
Пусть будет 2025 год годом большой любви и единства грузин, добавил он.
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