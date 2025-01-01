https://sputnik-georgia.ru/20250101/pust-2025-god-stanet-godom-pobedy-nad-nenavistyu---premer-gruzii-pozdravil-s-novym-godom-291621009.html

Пусть 2025 год станет годом победы над ненавистью - премьер Грузии поздравил с Новым годом

Пусть 2025 год станет годом победы над ненавистью - премьер Грузии поздравил с Новым годом

Sputnik Грузия

Грузинский народ твердо встал на сторону свободы, независимости, мира, чести, процветания и светлого, европейского будущего Грузии, заявил премьер 01.01.2025, Sputnik Грузия

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новый год 2025

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Самое главное, чтобы 2025 год стал годом победы над ненавистью и любви, ведь если между грузинами где царит любовь, никакой внешний враг не сможет победить, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего новогоднего обращения к населению. Премьер поздравил с Новым годом каждого ребенка страны, каждого жителя Абхазии и Самачабло (Южная Осетия) и соотечественников, проживающих за рубежом. Премьер подчеркнул, что 2024 год был полон многих трудностей для Грузии и стране приходилось бороться, чтобы защищать мир, независимость и национальную идентичность. Глава правительства поблагодарил педагогов, ученых, деятелей искусства, врачей, фермеров, рабочих, предпринимателей, госслужащих, представителей всех профессий, которые вносят вклад в успех Грузии. "Поздравляю с Новым годом представителей старшего поколения, которые, несмотря на многие трудности, принесли нашей стране свободу, независимость и успех.Поздравляю с Новым годом молодых людей, которые своим образованием и патриотизмом должны создать светлое, успешное, европейское будущее Грузии", - заявил премьер. Особую благодарность премьер выразил солдатам, полицейским, судьям, прокурорам, представителям силовых структур. Кроме того, Кобахидзе выразил особую благодарность Грузинской Православной церкви, Католикосу-Патриарху Всея Грузии Илие II и каждому священнослужителю, чей вклад в защиту и сохранение национальной идентичности и ценностей Грузии неоценим. Премьер отметил и спортивные победы, которых добились грузинские спортсмены в 2024 году. По его словам, самые важные победы жителям Грузии подарили баскетболисты, регбисты, ватерполисты, гандболисты - 2024 год стал беспрецедентно успешным практически для всех видов спорта. Премьер также отметил реализацию важных проектов в сфере экономики, которые создадут прочную основу для обеспечения лучшего будущего Грузии. "Еще раз поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю вам здоровья и благополучия, полного любви, добра и побед 2025 года", - сказал премьер в конце своего обращения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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