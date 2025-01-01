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Пусть 2025 год станет годом победы над ненавистью - премьер Грузии поздравил с Новым годом
Пусть 2025 год станет годом победы над ненавистью - премьер Грузии поздравил с Новым годом
Sputnik Грузия
Грузинский народ твердо встал на сторону свободы, независимости, мира, чести, процветания и светлого, европейского будущего Грузии, заявил премьер 01.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-01T00:01+0400
2025-01-01T00:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Самое главное, чтобы 2025 год стал годом победы над ненавистью и любви, ведь если между грузинами где царит любовь, никакой внешний враг не сможет победить, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего новогоднего обращения к населению. Премьер поздравил с Новым годом каждого ребенка страны, каждого жителя Абхазии и Самачабло (Южная Осетия) и соотечественников, проживающих за рубежом. Премьер подчеркнул, что 2024 год был полон многих трудностей для Грузии и стране приходилось бороться, чтобы защищать мир, независимость и национальную идентичность. Глава правительства поблагодарил педагогов, ученых, деятелей искусства, врачей, фермеров, рабочих, предпринимателей, госслужащих, представителей всех профессий, которые вносят вклад в успех Грузии. "Поздравляю с Новым годом представителей старшего поколения, которые, несмотря на многие трудности, принесли нашей стране свободу, независимость и успех.Поздравляю с Новым годом молодых людей, которые своим образованием и патриотизмом должны создать светлое, успешное, европейское будущее Грузии", - заявил премьер. Особую благодарность премьер выразил солдатам, полицейским, судьям, прокурорам, представителям силовых структур. Кроме того, Кобахидзе выразил особую благодарность Грузинской Православной церкви, Католикосу-Патриарху Всея Грузии Илие II и каждому священнослужителю, чей вклад в защиту и сохранение национальной идентичности и ценностей Грузии неоценим. Премьер отметил и спортивные победы, которых добились грузинские спортсмены в 2024 году. По его словам, самые важные победы жителям Грузии подарили баскетболисты, регбисты, ватерполисты, гандболисты - 2024 год стал беспрецедентно успешным практически для всех видов спорта. Премьер также отметил реализацию важных проектов в сфере экономики, которые создадут прочную основу для обеспечения лучшего будущего Грузии. "Еще раз поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю вам здоровья и благополучия, полного любви, добра и побед 2025 года", - сказал премьер в конце своего обращения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, новый год, новый год 2025
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, новый год, новый год 2025
Пусть 2025 год станет годом победы над ненавистью - премьер Грузии поздравил с Новым годом
Грузинский народ твердо встал на сторону свободы, независимости, мира, чести, процветания и светлого, европейского будущего Грузии, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Самое главное, чтобы 2025 год стал годом победы над ненавистью и любви, ведь если между грузинами где царит любовь, никакой внешний враг не сможет победить, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего новогоднего обращения к населению.
"Самое главное, хотелось бы пожелать, чтобы 2025 год стал годом победы над ненавистью и победы любви. Там, где грузины будут любят друг друга, никакой внешний враг не сможет нас победить", - заявил Кобахидзе.
Премьер поздравил с Новым годом каждого ребенка страны, каждого жителя Абхазии и Самачабло (Южная Осетия) и соотечественников, проживающих за рубежом. Премьер подчеркнул, что 2024 год был полон многих трудностей для Грузии и стране приходилось бороться, чтобы защищать мир, независимость и национальную идентичность.
"Главное то, что в 2024 году Грузия вышла победителем во всех сражениях. Грузия победила на референдуме 26 октября, где грузинский народ твердо встал на сторону свободы, независимости, мира, чести, процветания и светлого, европейского будущего Грузии", - заявил премьер.
Глава правительства поблагодарил педагогов, ученых, деятелей искусства, врачей, фермеров, рабочих, предпринимателей, госслужащих, представителей всех профессий, которые вносят вклад в успех Грузии.
"Поздравляю с Новым годом представителей старшего поколения, которые, несмотря на многие трудности, принесли нашей стране свободу, независимость и успех.Поздравляю с Новым годом молодых людей, которые своим образованием и патриотизмом должны создать светлое, успешное, европейское будущее Грузии", - заявил премьер.
Особую благодарность премьер выразил солдатам, полицейским, судьям, прокурорам, представителям силовых структур.
"Свобода и сила грузинского государства зависят от каждого из вас. Благодарим вас за верную и достойную службу своей стране", - заявил премьер.
Кроме того, Кобахидзе выразил особую благодарность Грузинской Православной церкви, Католикосу-Патриарху Всея Грузии Илие II и каждому священнослужителю, чей вклад в защиту и сохранение национальной идентичности и ценностей Грузии неоценим.
Премьер отметил и спортивные победы, которых добились грузинские спортсмены в 2024 году.
"Впервые в истории сборная Грузии по футболу отправилась на чемпионат Европы, где подарила нам незабываемые дни. Такого же успеха добились молодые игроки. Грузинские олимпийцы и паралимпийцы показали лучшие результаты в истории", - заявил премьер.
По его словам, самые важные победы жителям Грузии подарили баскетболисты, регбисты, ватерполисты, гандболисты - 2024 год стал беспрецедентно успешным практически для всех видов спорта.
Премьер также отметил реализацию важных проектов в сфере экономики, которые создадут прочную основу для обеспечения лучшего будущего Грузии.
"Еще раз поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю вам здоровья и благополучия, полного любви, добра и побед 2025 года", - сказал премьер в конце своего обращения.