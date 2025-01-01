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С 1 января в Тбилиси вводят ограничения на движение всего крупного транспорта в часы пик
С 1 января в Тбилиси вводят ограничения на движение всего крупного транспорта в часы пик
Sputnik Грузия
Упомянутое регулирование предусматривает ограничение на движение транспорта весом от 3,5 тонны 01.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-01T14:01+0400
2025-01-01T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Ограничения на передвижение в часы пик в Тбилиси с 1 января 2025 года коснется автомобилей дистрибьюции и всего крупногабаритного транспорта, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Движение крупногабаритного транспорта в черте столицы Грузии на дорогах общего пользования запрещено с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00. Нарушение времени и/или места проезда, определенных мэрией Тбилиси, карается штрафом в размере 1 тысячи лари. Повторное нарушение – 3 тысячи лари.По его словам, упомянутое регулирование предусматривает ограничение на движение транспорта весом от 3,5 тонны."Еще раз подчеркиваем, что ограничение действует только с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00, когда в столице большие транспортные потоки, а в остальное время суток ограничения не вводятся. И никаких новых ограничений вводить не планируется", – заявил мэр Тбилиси.Кого не касаются ограничения?В Тбилиси не штрафуют грузовики госведомств, которые передвигаются по службе, грузовики со спецсигналами, маршрутные такси, а также микроавтобусы, перевозящие школьников, детей и студентов.Штрафы не касаются также тех, кто получит разрешение от мэрии Тбилиси. Кроме того, мэрия будет вправе определить, дистрибуции каких товаров не коснутся общие правила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
С 1 января в Тбилиси вводят ограничения на движение всего крупного транспорта в часы пик
Упомянутое регулирование предусматривает ограничение на движение транспорта весом от 3,5 тонны
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Ограничения на передвижение в часы пик в Тбилиси с 1 января 2025 года коснется автомобилей дистрибьюции и всего крупногабаритного транспорта, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Движение крупногабаритного транспорта в черте столицы Грузии на дорогах общего пользования запрещено с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00. Нарушение времени и/или места проезда, определенных мэрией Тбилиси, карается штрафом в размере 1 тысячи лари. Повторное нарушение – 3 тысячи лари.
"У нас была тесная связь с бизнес-сектором, и мы дали им восьмимесячную льготу для адаптации к этому изменению, после чего продлили льготу еще на четыре месяцев. С 1 января это ограничение коснется и их", – сказал Каладзе.
По его словам, упомянутое регулирование предусматривает ограничение на движение транспорта весом от 3,5 тонны.
"Еще раз подчеркиваем, что ограничение действует только с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00, когда в столице большие транспортные потоки, а в остальное время суток ограничения не вводятся. И никаких новых ограничений вводить не планируется", – заявил мэр Тбилиси.
Кого не касаются ограничения?
В Тбилиси не штрафуют грузовики госведомств, которые передвигаются по службе, грузовики со спецсигналами, маршрутные такси, а также микроавтобусы, перевозящие школьников, детей и студентов.
Штрафы не касаются также тех, кто получит разрешение от мэрии Тбилиси. Кроме того, мэрия будет вправе определить, дистрибуции каких товаров не коснутся общие правила.